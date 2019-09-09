«Это была абсолютно безальтернативная кампания»: на губернаторских выборах победила администрация президента

Избирательная кампания-2019 и ее первые итоги показывают, что власть испугалась повторения 2018 года с громким провалом своих кандидатов на губернаторских выборах. Как считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, успех всех врио – результат качественной работы над ошибками администрации президента РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает Миронов, власть не стала больше рисковать своими позициями на выборах и тщательно подготовилась к избирательной кампании. «Это были абсолютно безальтернативные выборы – не секрет, что губернаторы сами себе подбирали оппонентов, используя муниципальный фильтр. Безусловно, администрация президента сделала очень серьезные выводы, в том числе по подбору кадров. Мы с вами видели срочные замены и в Севастополе, и в Астраханской области. Хорошие результаты [действующих] губернаторов – это штучная кадровая работа администрации президента», – отметил Миронов.

По его оценке, что «две внезапные замены» в Севастополе и Астраханской области были сделаны, «благодаря уроку прошлого года» и фиаско, которое «Единая Россия» потерпела в ряде регионов.

В то же время, как полагает лидер «эсеров», если бы была другая явка избирателей, итоги губернаторских выборов могли сложиться иначе. «Очень низкая явка, причем, к сожалению, везде. На муниципальных выборах, это, к сожалению, обычное, но на выборах в законодательные органы власти, в Государственную думу и даже на выборах губернатора мы видим, что примерно 2/3 избирателей не хотят принимать участие (или не могут – не вернулись с отпусков или дач). Нет сомнений в том, что это реальные результаты – врио не пиаром занимались, а пахали. Это реально волеизъявление части избирателей и результат грамотной работы над ошибками после дня голосования прошлого года. Единственный момент, что пришло очень мало избирателей», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», губернаторские выборы, прошедшие в России 8 сентября, прошли в один тур. По итогам голосования победу одержали все врио и действующие руководители регионов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Так, выборы выиграли 13 чиновников, временно исполняющие обязанности глав регионов. Это Александр Осипов в Забайкальском крае (после обработки 100% бюллетеней он набрал самое большое число голосов – 89,61%), Александр Беглов в Санкт-Петербурге (64,58%), Игорь Бабушкин в Астраханской области (75,64%), Валерий Лимаренко в Сахалинской области (56,15%), Алексей Текслер в Челябинской области (69,33%), Вадим Шумков в Курганской области (80,86% голосов). Все шестеро участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Победу также одержали кандидаты от «Единой России»: Радий Хабиров в Башкирии (82,02%), Роман Старовойт в Курской области (81,07%), Андрей Чибис в Мурманской области (60,07%), Игорь Артамонов в Липецкой области (67,29%), Денис Паслер в Оренбургской области (65,93%), Олег Хорохордин в Алтайском крае (58,82%) и Бату Хасиков в Калмыкии (85,09%).

Трое действующих губернаторов сохранили свои посты. В частности, Ставропольским краем продолжит руководить Владимир Владимиров, набравший 79,65% голосов, Волгоградской областью – Андрей Бочаров (76,81 %), Вологодской областью – Олег Кувшинников (60,87%). Все они выдвигались от партии власти.

Напомним, на прошлогодних губернаторских выборах в четырех регионах прошли вторые туры, которые завершились проигрышем кандидатов от «Единой России». Так, в Хакасии победу одержал коммунист Валентин Коновалов, в Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР – Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно. В Приморском крае ЦИК отметил итоги второго тура из-за фальсификаций. Действующий глава региона и кандидат от «ЕР» Андрей Тарасенко ушел в отставку. В регионе был назначен врио губернатора Олег Кожемяко, который в декабре и выиграл выборы. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Москва, Мария Вяткина

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