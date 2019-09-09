«Все начинается со столиц…» Протестное голосование Москвы распространится на регионы

Партия власти потерпела фиаско не только в Хабаровском крае, но и в Москве, где «постеснялась» даже выдвинуть кандидатов пол своим лейблом. Как считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, протестное голосование, которое показала накануне столица, будет распространяться по всей стране. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил на пресс-конференции в Москве.

Миронов обратил внимание, что радость и счастье «Единой России», которая, по словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, «жахнула всех» на выборах 8 сентября – не совсем понятна. «В столице нашей родины «Единой России» нет – все идут самовыдвиженцами, они даже боялись лейбл своей партии использовать. В Москве очень сильное протестное голосование против Единой России – это совершенно очевидно. И результаты выборов очень ярко об этом говорят», -подчеркнул Миронов.

По его словам, протестное голосование будет распространяться дальше по всей стране.

«Протест был и он выплеснулся в итоги голосования. «Единая Россия» постеснялась выдвигать кандидатов под своим именем. Обычно все начинается со столиц. Я думаю, что эта тенденция будет распространяться», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», по итогам единого дня голосования, в Московской городской думе седьмого созыва 20 мандатов из 45 получают кандидаты от оппозиции. Как следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом, места распределили между собой кандидаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». В 25 округах победили провластные самовыдвиженцы, при этом без депутатского кресла остался лидер столичных «единоросов» Андрей Метельский.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте назвал прошедшие выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.09.19

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