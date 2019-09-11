Зюганов: Навальный продолжает дело Горбачева и реформаторов 90-х по ликвидации России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что деятельность нынешней либеральной оппозиции в Москве является продолжением реализации проекта по разрушению России, который начался во времена горбачевской «Перестройки» и привел к развалу СССР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил главный коммунист страны сегодня на пресс-конференции в Москве.

По оценке Зюганова, нынешняя активизация либералов происходит в рамках проекта по «ликвидации» РФ. «Я хочу обратить внимание на то, что в свое время была подготовлена бостонская программа: первый раздел назывался «Перестройка» – ее реализовали Михаил Горбачев (первый и последний президент СССР) и Яковлев (Александр Яковлев – один из главных «архитекторов» Перестройки), которая по сути разрушила страну. Второй раздел «Реформы» – их реализовал Ельцин вместе Анатолием Чубайсом (ныне – глава «Роснано») и Гайдаром (Егор Гайдар – один из главных идеологов экономических реформ 90-х). В результате богатейшую страну распродали, третий раздел «Завершение» – ликвидация Российской Федерации как субъекта мировой политики», – сказал Зюганов.

В этой связи лидер КПРФ напомнил, что накануне Госдума утвердила создание комиссии по расследованию иностранного вмешательства и возможных беспорядков, которые готовились в Москве. Как отметил Зюганов, за всю историю такую комиссию собирали три раза. «Комиссия, которая расследовала преступления по Чечне, вторая комиссия – по импичменту Бориса Ельцина – в Думе лежат 22 тома – все преступления, начиная от Беловежского сговора, заканчивая расстрелом советской власти и парламента, третья комиссия создавалась после Саяно-Шушинской аварии», – уточнил он.

По его словам, сегодня есть реальная угроза вмешательства во внутренние дела России. «Москва опять оказалась в центре мощной атаки. Поэтому комиссии поручено все расследовать и разобраться», – подчеркнул политик.

Напомним, накануне Госдума поддержала создание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нее вошли представители всех фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проверить деятельность скандального политика Алексея Навального.

Как сообщал «Новый День», минувшим летом в Москве прошла серия протестных акций в поддержку оппозиционеров, которые не были допущены на выборы в Мосгордуму. Все несанкционированные шествия сопровождались жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.19

Медведев заманивает россиян в арендное жилье: «Зачем покупать, если можно арендовать». / В России хотят выпустить на свободу три тысячи заключенных. / В правительстве придумали, как победить бедность в России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»