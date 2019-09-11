«Грязь, фальсификации, нарушение закона»: столичная власть погрузились в «лихие 90-е»

Во время выборной кампании-2019 столичные власти вернулись в эпоху «лихих 90-х». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин сегодня на пресс-конференции в Москве. Политик подчеркнул, что компартия намерена добиться отставки главы столичного избиркома Вячеслава Горбунова и расформирования нынешнего состава Мосгоризбиркома.

«Горбунова – в отставку, МГИК расформировать – это наше предложение, мы добьемся этого», – подчеркнул Рашкин.

Как считает лидер московских коммунистов, выборная кампания-2019 была одной из наиболее «грязных» – в «лучших традициях» 90-х годов. «Исполнительная власть и избирательная комиссия в Москве в этот раз выбрали тактику «лихих 90-х» – грязь, фальсификация, нарушение закона. В период регистрации своим провластным кандидатам – все, а кандидатам от КПРФ, неугодным кандидатам – беспрецедентное давление. Деньночь тишины – разгул бандитских групп в Москве, раздача грязной литературы против кандидатов КПРФ – я все обобщаю. День голосования – букет нарушений, вбросы, карусели, привод групп, незаконное надомное голосование, махинации с бюллетенями, попытки переписки протоколов… Хорошо, что у нас наблюдатели работали и пресекали», – сказал Рашкин.

По его словам, согласованные столичной мэрией кандидаты «завалили улицы и площадки в Москве деньгами, как Сергей Собянин – плиткой». Однако, как сказал политик, финансовые ресурсы и давление уже не помогут – жители Москвы не реагируют на попытки манипуляций. «Негативное отношение к власти растет изо дня в день», – заявил он.

«Единая Россия» – партии в Москве нет. Она сама себя похоронила. На мэра Москвы не выдвигала, в Московскую городскую думу ни одного кандидата тоже нет. «Справедливая Россия» и ЛДПР – под мэром, мы все знаем, каких они выдвинули кандидатов. КПРФ – единственная оппозиция», – заверил Рашкин.

Как сообщал «Новый День», по итогам единого дня голосования, в Московской городской думе седьмого созыва 20 мандатов из 45 получают кандидаты от оппозиции. Как следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом, места распределили между собой кандидаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». В 25 округах победили провластные самовыдвиженцы, при этом без депутатского кресла остался лидер столичных «единоросов» Андрей Метельский.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.19

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