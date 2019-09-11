«Это не наша традиция»: Рашкин заверил, что не пытается подсидеть Зюганова

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин опроверг информацию о намерении «подсидеть» своего руководителя – лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», оба политика в один голос заявили сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Меня трудно подсидеть. Когда меня допрашивали и пугали, я сказал, пока есть моя голова и моя воля, мне ничего не страшно», – сказал Зюганов.

Сам Рашкин заявил, что такое политическое поведение – не в ходу в компартии. «Это не наша традиция в партии, у нас товарищеское, дружное отношение, подставить плечо, если тяжело – помочь. Подсидки – это к другим партиям», – заверил он.

Напомним, в СМИ периодически появляется информация о возможном преемнике Зюганова на посту председателя КПРФ. Примечательно, что, по оценкам экспертов, в компартии активно ведется внутрипартийная борьба. В частности, в одном из докладов Центра политического анализа и NPR Group выделялось 4 основные группы: группа Зюганова – наиболее влиятельная из всех, слабой стороной которой является «преклонный возраст абсолютного большинства» ее участников, а также группы Кашина, Рашкина-Обухова и Афонина-Ющенко.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.19

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