«Электоральное ханство»: Татарстан побил рекорды по административному давлению

Выборы в Татарстане вскрыли в республике «электоральное ханство». Как заявили в КПРФ, нарушения в избирательной кампании перечеркнули результаты избирательной кампании и поставили ребром вопрос, как не допустить вовлечение бюджетников – учителей и врачей – в подтасовку итогов голосования.

По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, компартия была вынуждена взять на контроль ситуацию в Татарстане. «Наши приехали в Татарстан и ахнули – там вообще выгоняли пачками наблюдателей. Мы разберемся, сейчас завершаем подготовку материалов – туда на контроль мы посылали несколько сот человек. У нас на руках есть реальные материалы. Я считаю, что руководство Татарстана, грубо нарушив закон, перечеркнуло нормальные итоги выборов», – подчеркнул политик сегодня на пресс-конференции в Москве.

Накануне о массовых нарушениях на выборах в Татарстане также заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, он призвал создать комиссию по расследованию масштабных фальсификаций на выборах. «Я присутствовал на этой избирательной кампании на территории Республики Татарстан, и кроме как электоральное ханство – я ничего не могу сказать о том, что там происходило», – подчеркнул он.

Куринный привел в пример ситуацию в ТИК Советского района Казани, где данные с половины участков не вводились в систему ГАС Выборы до пяти утра. Как считает депутат, в пять утра пошла команда переписывать протоколы, поскольку «результаты отконтролированные и подсчитанные не бились с тем, что было, заранее заявлено».

В этой связи Куринный подчеркнул, что именно учителя и сотрудники школ шли на нарушения, которые массово фиксировались на выборах в Татарстане. «Учителя вбрасывали бюллетени в урны, прятались. Мы вынуждены были снимать это все на камеру, когда директора давали команду как оттеснять наблюдателей, как по команде представители этой замечательной профессии и сотрудники полиции оттесняли наших наблюдателей с участков», – сообщил он.

По его словам, если бы дисквалификация как мера воздействия применялась к нарушителям избирательного законодательства – к руководителям, которые «осуществляют незаконную агитацию, ломают через коленку своих подчиненных», – таких нарушений было бы гораздо меньше.

«Никакой директор школы или главврач никогда не стал бы этого делать, если бы знал, что простая запись на телефон послужит к тому, что завтра он вылетит со своего рабочего места и не будет его больше занимать. Очень жалко было смотреть, как это делали представители педагогического сообщества. Если бы дисквалификация существовала, мы бы первыми вывели из-под удара учителей», – считает депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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