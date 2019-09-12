В Госдуме объяснили, почему глава Мосгоризбиркома будет отправлен в отставку

Сегодня на пленарном заседании Госдумы депутат от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением к главе Центральной избирательной комиссии России Элле Памфилове расследовать заявление экс-кандидата в Мосгордуму Вадима Кумина, который в эфире «Эхо Москвы» заявил о готовности скупать агитационные материалы своих оппонентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий обратил внимание, что также являлся кандидатом в Мосгордуму по 8 избирательному округу. «Представитель КПРФ, это, кстати, впервые такое было, официально на радио «Эхо Москвы» заявил, что он готов покупать агитационные материалы своих оппонентов по 2,5 рубля. Вот это я прошу Эллу Памфилову и остальных представителей, в том числе и Московской городской избирательной комиссии расследовать. Как так?» – заявил Власов.

«За всю историю выборов в Российской Федерации официально никто из кандидатов не говорил о том, что «мы готовы покупать ваши агитационные материалы по два с половиной рубля», – подчеркнул он.

Власов напомнил, что Кумину «дают четыре эфира на «Эхо Москвы», не говоря, что он бывший депутат от КПРФ или лидер оппозиции – разве это равные права кандидатов, когда одному дают четыре эфира, а остальным абсолютно ничего не дают».

При этом, как подчеркнул парламентарий, ЛДПР не раз поднимала вопрос об отставке главы МГИК Валентина Горбунова, о которой КПРФ заговорила после выборов. «Он [Горбунов] занял свой пост в 1995 году, когда я только родился, а он до сих пор является председателем Мосизбиркома, – отметил Власов. – Я вам открою секрет. Возможно, он даже уйдет в отставку. Но он уйдет не потому, что этого просит фракция КПРФ, а потому, что он не смог выполнить заказ, из-за того, что получился ненужный результат. Всегда нужный получался, а вот на этих выборах в Мосгордуму получился ненужный. Естественно, люди недовольны и будут его менять».

Власов напомнил о скандальном клипе Тимати, который «говорит о том, что съест бургер за здоровье Собянина». «Этот клип – первый по дизлайкам в России! Я не знаю, чьи деньги отработали. Но молодежь этим не подкупить», – констатировал депутат, выразив уверенность, что привлекать на участки новое поколение надо «не «умным голосованием» ни в коем случае, потому что люди должны голосовать сердцем, а не то, что им говорит телефон».

Кроме того, Власов не преминул напомнить о том, что в новой Мосгордуме будет «целая фракция депутатов партии «Яблоко», которые много раз заявляли о том, что Крым это не Россия, что Россия его аннексировала».

«Вот как теперь депутатам Мосгордумы работать с такими коллегами? Я этого не понимаю, и считаю, что наша прокуратура должна этим заняться: как это так, депутаты на протяжении избирательной кампании к таким вещам призывали», – пожаловался Власов.

Выборы в Мосггордуму прошли 8 сентября, по итогам 25 мандатов получили самовыдвиженцы, которых связывают с «Единой Россией» и мэрией столицы, и 20 мест завоевала оппозиция: 13 из них выиграла КПРФ, 4 – «Яблоко» и 3 – «Справедливая Россия».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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