«Почему вы так Москву-то не любите?» Коммунистам в Госдуме посоветовали «брать Мосгордуму» после мостов, почты и телеграфа

Сегодня коммунистам в Госдуме напомнили про события столетней давности в связи с прошедшими скандальными выборами в Мосгордуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании думского комитета по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров предложил «красным» «брать Мосгордуму» в том порядке, в каком советовал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

О московских выборах парламентарии вспомнили в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс. Когда речь шла о пункте, касающемся драгоценных металлов и аффинажных заводов, заместитель председателя комитета – депутат от КПРФ Валентин Шурчанов поинтересовался, не в Москве ли находятся все 11 аффинажных заводов. «Москвы вообще нету, да? Ну слава Богу», – успокоился он.

«Чего же вы так Москву-то не любите? Вас в думу московскую столько человек избрали, а вы все не любите. Ну что же это такое?» – пошутил в ответ Макаров.

«Все пенсионеры здесь бесплатно ездят», – напомнил кто-то в зале. «Когда Вера Анатольевна (Вера Ганзя, депутат от КПРФ, – ред) говорит, что «мы еще всю думу возьмем», я вспоминаю: «сначала мосты, почту, телеграф, а уже потом Думу». Поэтому давайте вот в этом порядке», – обратился к коммунистам Макаров.

Напомним, на выборах в Мосгордуму 13 депутатских мандатов получила КПРФ. Еще 7 мест достались «Яблоку» (четыре мандата) и «Справедливой России» (три места).

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в пятницу рассматриваются поправки в Налоговый кодекс, касающиеся отдельных положений основных направлений налоговой политики. В частности, речь идет о возможности обмена документами с ФНС через МФЦ, направления ФНС уведомлений предприятиям и организациям по малозначительным суммам налогов, обязании юрлиц информировать налоговую службу о принадлежащих им объектах недвижимости, о которых ФНС не известно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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