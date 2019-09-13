ПИК протеста: жители скандального Кунцева обратились к депутатам Мосгордумы из-за принудительного выселения

Жители скандально известного московского района Кунцево, в котором запланированы к сносу 37 крепких кирпичных домов, обратились к новоизбранным депутатам Мосгордумы с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом кунцевский активист Иван Рожков сообщил в «Фейсбуке». По его словам, сразу после выборов на дверях квартир появились объявления с требованием покинуть жилье.

Источник: группа в «ФБ» «Борьба за кварталы 47-48 Кунцево»

Обращение жителей Кунцева адресовано к 19-ти оппозиционным депутатам столичной думы, в числе которых «яблочники» Сергей Митрохин, Евгений Бунимович, Дарья Беседина и Максим Круглов, в также коммунисты Елена Шувалова, Николай Зубрилин и Леонид Зюганов.

«Уважаемые независимые депутаты! Волей судьбы и москвичей вы оказались единственными людьми, представляющими интересы жителей города в органах законодательной власти. Жители Кунцева поздравляют вас с победой в нелёгкой борьбе и просят взять их под свою защиту», – говорится в обращении и отмечается, что собственники квартир в 37 домах в 47-48 кварталах Кунцево уже три года борются против их сноса. Кварталы запланированы правительством Москвы под реконструкцию, в рамках которой пятиэтажки, не являющиеся аварийными, должны быть снесены, а на их месте ГК «ПИК» рассчитывает построить несколько высотных зданий. При этом, уверены кунцевские активисты, проект реализуется с крупными нарушениями.

Осенью жителям Кунцева удалось отбить атаки застройщика, который несколько раз приходил с силовой поддержкой сотрудников ЧОП и полиции. Перед выборами москвичи получили несколько месяцев затишья, однако сейчас увидели на дверях своих домов объявления с требованием освободить квартиры.

«Не сегодня-завтра к нам придут судебные приставы и начнут силой выволакивать из квартир, в которых многие из нас прожили всю жизнь. Мы просим независимых депутатов заступиться за нас, ведь и мы голосовали за вас на выборах и, рискуя свободой, ходили на акции протеста против их фальсификации, – говорится в обращении. – Вы и только вы можете помочь нам и другим москвичам, попавшим в такую же беду. Сейчас на вас устремлены взоры всех граждан России. Используйте высокую трибуну, которую получили, для защиты москвичей от произвола строительной мафии, и вы станете подлинными вождями народа, которым суждено, быть может, сыграть ключевую роль в новейшей истории».

Как сообщал «Новый День», конфликт в Кунцеве произошел из-за постановления столичных властей о сносе 37 многоквартирных домов, не являющихся ветхими и аварийными, – документ был издан правительством Москвы в 2017 году. Инвестиционный договор на реконструкцию данной территории заключен с ГК «ПИК». На месте снесенных домов компания намерена построить несколько высотных зданий, благодаря чему население района увеличится почти в два раза – с 6,38 тысяч человек до 11,51 тысяч. Первым должен быть построен 26-этажный дом на улице Ивана Франко, причем фактически стройплощадку расположили во дворе трех жилых домов.

Жители Кунцева восстали против инициативы московских чиновников и ГК «ПИК». Несколько суток люди дежурили во дворе, не впуская туда строительную технику. Позднее при силовой поддержке полиции и сотрудников частной охранной организации «ПИК» сумел войти на территорию и поставить ограждение стройплощадки. Несколько человек из числа противников стройки были задержаны, суды вынесли решения оштрафовать их на крупные суммы.

Между тем, большинство жителей района, чьи дома запланированы под снос, высказались против градостроительного проекта мэрии Москвы и ГК «ПИК», которые продолжают утверждать, что действуют на законных основаниях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

«Пиво должно идти рядом с вином»: ФАС выступила за легализацию рекламы алкоголя. / «Мы гордимся тем, что вы считаете правильным»: депутаты Госдумы отказались поддержать правительство РФ. / Кремль допустил новый обмен заключенными с Украиной: «Нужна тщательная подготовка». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»