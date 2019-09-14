Кризис экономической политики: в российской элите нарастает хаос

Критика национальных проектов со стороны главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, которые накануне заявили о безрезультатности планов правительства РФ, могут свидетельствовать об отсутствии внятной стратегии по обеспечению экономического роста России и явном хаосе в отечественной элите. Такое мнение высказал известный политолог Сергей Марков. По его оценке, такое проявление растерянности не только стимулирует Запад к сохранению и ужесточению санкций, но и может спровоцировать еще большее недоверие населения к властям, что может вылиться в массовые протесты.

Заявление Грефа и Кудрина эксперт назвал грандиозным скандалом. Марков обратил внимание, что почти два года финансово-экономический блок правительства (ФЭБП) вместе с администрацией президента РФ пиарит национальные проекты как главный путь к возрождению экономики России. «И сейчас на Финансовом форуме ключевые члены экономической команды Путина, – Греф и Кудрин, заявили, что Национальные проекты – это пустышка. Что они не приведут к экономическому росту. Что правительство не имеет внятной экономической стратегии», – отметил он в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, эта атака на национальные проекты и на ФЭБП оказалась очень неожиданной – первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов отбивался «вяло»: серьезных аргументов не приводил.

Как считает Марков, случившееся может означать, что единства в экономической команде нет – есть раскол. «Ясно, что никакой внятной стратегии ФЭБП по экономическому росту нет. Ясно, что этот спор приведет к росту недоверия к власти и у бизнеса и у населения. Из него у всех убеждение, что экономика вряд ли будет расти. Ясно, что такое проявление хаоса в российской власти резко стимулирует радикальную оппозицию к активизации. Протестов будет больше. Ясно, что такое проявление растерянности российской власти стимулирует Запад не ослабить санкции, а наоборот, усилить санкционное давление», – подчеркнул политолог.

В то же время он отметил, что пока неясно, как отреагирует президент РФ Владимир Путин «на отрицание главными своими экономистами главной экономической стратегии своего правительства». «Пересмотрит нацпроекты? Сменит ФЭБП? Заставит замолчать Кудрина и Грефа? Всех пожурит и нечего не изменит? Не ясно, приведет ли это к смене экономического курса правительства», – задается вопросами Марков.

«Все это – выражение кризиса экономической политики и нарастающего хаоса в элите. Который Путин должен остановить, пока все не зашли слишком далеко», – заключил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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