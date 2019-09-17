Определена дата первого заседания обновленной Мосгордумы

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Москва, Сентябрь 17 (служба информации РИА «Новый День») – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении первого заседания Мосгордумы седьмого созыва на 19 сентября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на официальном сайте столичной мэрии.

В соответствии с законодательством, в момент открытия первого заседания нового состава Мосгордумы истекут полномочия депутатского корпуса прежнего состава. При этом депутаты нового созыва вступят в должности депутатов на церемонии принесения присяги, которая состоится во вторник днём, отмечает «Интерфакс».

Предполагается, что первое заседание откроет старейший из избранных депутатов – представитель КПРФ Николай Губенко. В этот же день тайным голосованием будет избран председатель столичного парламента.

В настоящее время председателем Мосгордумы является поддержанный партией «Единая Россия» Алексей Шапошников, который переизбрался в новый состав парламента.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав московского парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», 13 кандидатов от КПРФ, четверо представителей «Яблока» и трое – от «Справедливой России».

Москва. Другие новости 17.09.19

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