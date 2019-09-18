«Единая Россия» рискует потерять формальное большинство в Мосгордуме

В обновленном составе Московской городской думы «Единая Россия» рискует потерять формальное большинство депутатов. Несколько самовыдвиженцев, которые выдвигались при поддержке власти, не планируют вступать во фракцию «ЕР». Как пишет газета «Коммерсантъ», в результате в столичном парламенте может возобновиться практика коалиционной политики.

Издание отмечает, что среди 25 депутатов, шедших на выборы в порядке самовыдвижения, но при поддержке властей, есть разногласия по поводу фракционной идентичности. Об отказе войти во фракцию ЕР газете заявили журналисты Наталья Метлина и Роман Бабаян. «Ни в какие фракции, тем более партийные, я вступать не собираюсь,– сказала Метлина.– Не исключаю создание депутатских групп, в которые войдут и независимые депутаты, и партийцы, причем разные. Но пока до блокирования еще очень далеко».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян также не планирует вступать в какую-либо партийную фракцию. «Странно было бы, если бы мы (самовыдвиженцы) вступали в какие-то фракции, если не являемся членами какой-либо партии. Что касается депутатской группы, этот вариант возможен, но чтобы понимать, что к чему, необходимо как минимум с коллегами разговаривать,– сказал Бабаян.– Для этого мы должны собраться на какое-то заседание, и на этом заседании мы, наверное, как-то определимся, будем ли образовывать группу или нет».

Депутат Маргарита Русецкая сообщила «Ъ», что ее членство в «Единой России» приостановлено из-за прошлой работы в Общественной палате РФ и Общественной палате Москвы. Она пока не определилась, входить ли во фракцию «ЕР» или в какое-либо депутатское объединение. Депутат Елена Николаева призналась «Ъ», что ей «было бы комфортно» работать в составе депутатского объединения «Моя Москва» (из десяти его участников в прошлом составе МГД в нынешнюю думу избраны трое).

Отметим, что если к фракции «ЕР» откажутся присоединиться хотя бы трое одномандатников из поддержанных властями самовыдвиженцев, то партия не получит простого большинства в столичном парламенте. При этом для принятия важных решений фракция, скорее всего, найдет способ создать коалиции, хотя формально оппозиция втрое расширила свое присутствие в МГД. В частности, партия «Яблоко», с учетом поддержанной им Дарьи Бесединой, получило четыре места, еще три у «Справедливой России» и 13 – у КПРФ.

Предполагается, что решение по составу фракции «ЕР» будет принято в ближайшее время: сегодня московское отделение партии проведет конференцию, где планирует определиться с этими вопросами. Там же планируется избрать и руководителя фракции. В МГД прежнего созыва им был Степан Орлов, переизбранный 8 сентября. По мнению источников «Ъ» в партии, у него высокие шансы сохранить позицию. Также «ЕР» может поддержать кандидатуру Алексея Шапошникова на должность председателя Мосгордумы.

Согласно партийному уставу, региональная конференция должна решать вопрос и о секретаре регионального отделения – сейчас им является Андрей Метельский, который баллотировался в новую Мосгордуму, но проиграл. Неудачи на выборах, как правило, означают для руководителей региональных отделений риск лишиться должности, но Метельский свою, скорее всего, не потеряет: об этом заявил сразу после выборов секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Два источника газеты, близких руководству «ЕР», и собеседник «Ъ» в мэрии Москвы заявили, что Метельский может получить статус советника мэра Москвы.

Первое заседание столичного парламента намечено на 19 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.19

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