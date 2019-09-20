Итоги выборов в Мосгордуму: пиррова победа оппозиции

Обновленная Московская городская дума, выборы в которую сопровождались громкими скандалами, оказалась не настолько оппозиционной, как многие предполагали. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, эксперт Центра политических исследований ИИР Владислав Винокуров. По его оценке, в результате манипуляций большая часть из так называемых «оппозиционеров» будут защищать интересы столичного правительства «под крылом» вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«С одной стороны, нам показывают, что в городскую думу прошли не только замаскированные под самовыдвиженцев провластные кандидаты, но и оппозиция. Однако, насколько «оппозиционны» они? Увы, но в списке кандидатов нет ни одного случайного – все эти люди были давно утверждены мэрией. Анастасией Раковой, в частности», – высказал мнение эксперт в комментарии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Винокуров в качестве примера приводит одну из представительниц «оппозиции» Дарью Беседину, которая, по его версии, является «протеже Максима Каца и Ильи Варламова, которых, в свою очередь, взрастила в собственных руках Ракова», а некоторые особо «буйные» новые депутаты – «и вовсе ни что иное, как наказание для префектов (ЮВАО, ЮАО, например)». При этом по-настоящему стоящим кандидатам, знающим, как и что должен делать депутат, был обеспечен мизер голосов на выборах.

Как пишет Винокуров, «не нужно обладать навыками и талантами ясновидца, чтобы понять», как именно Ракова могла провернуть эту спецоперацию с выборами. Политолог обратил внимание, что «во-первых, у неё есть помощники (Сергунина, Стружак, Немерюк), во-вторых, на неё работает система, внедряемая в Москве достаточно давно – Портал госуслуг, «Активный гражданин».

В то же время, по версии эксперта, именно Раковой может принадлежать идея с электронным голосованием. «Пускай не во всех округах, но эксперимент явно удался. Да, несомненно, портал удобен. Облегчает жизнь граждан, снижает уровень стресса от стояния в очередях и выяснения отношений с бюрократическим аппаратом. Однако мы не знаем, что происходит с данными. Даже самые защищённые в мире банки то и дело теряют данные своих клиентов. В нашем же случае, они не теряются, а, скорей всего, собираются, обрабатываются и раскладываются по пунктам. Чем не мир, описанный Оруэллом?» – отметил Винокуров.

Эксперт также обратил внимание, что выборы проходили также в условиях тотального контроля. «Анастасии Владимировне нужны были «красивые» выборы, и она их сделала. Явка составила ничтожные 20% по официальным данным и 10% по объективным. Стараниями чиновников на местах явку «высушили». Не было никакой агитации других кандидатов – она уничтожалась моментально. В почтовых ящиках, на стендах, на экранах телевизоров, во дворах только проверенные, только люди из одобренного Раковой списка», – пишет Винокуров.

По его словам, еще одна странность заключается в том, что «кандидаты, не потратившие ни копейки на кампанию – выиграли, а те, на кого было потрачено в совокупности триста миллионов рублей, остались не у дел». «Ни о какой случайности речи идти не может. Явно речь идёт о «ручной селекции» – список чистили до самого дня голосования», – считает эксперт.

По его версии, с этой же целью был сформирован и так называемый «список Навального», в который явно вошли также утверждённые фамилии. «На лицо сговор с либералами и, возможно, очень скоро мы узнаем, что именно получили Навальный и Ко за свои труды», – полагает политолог.

Как считает Винокуров, пока шла предвыборная гонка, в кулуарах власти шла борьба интересов. «Среди особо ярких – договор Рашкина с мэрией. Оба смогли найти компромисс. КПРФ получает фракцию, лояльную интересам Анастасии Владимировны, а сам Валерий Фёдорович, в свою очередь, возможно повышение в партийной карьере. Есть версия, что негласный лидер КПРФ убедил помощницу Собянина, в том, что взял в свои руки уличную оппозицию и может ею управлять, как вздумается. Он, возможно, пообещал ей власть над всеми протестами, а взамен получит место Зюганова. Что любопытно, во всей этой возне даже среди «своих» нашлись проигравшие. Так, Кумин, несостоявшийся лидер московского отделения КПРФ, остался у разбитого корыта. Коммунист сделал ставку на честность Рашкина, но проиграл всё его «договороспособности», – пишет эксперт.

По его мнению, проигравшим можно считать секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который, по выражению эксперта, был выставлен «посмешищем в глазах политического истеблишмента» – он поддержал инициативу с самовыдвиженцами, а вместо лояльной МГД получил новую «раковскую» оппозицию. «Ещё одно «красивое» указание Анастасии Владимировны на то, кто в «доме» хозяин», – считает политолог.

При этом, как пишет Винокуров, жители же столицы в большинстве своём вообще не знали, кто избирается от их округа. «К пожилым приходили сотрудники из соцзащиты и указывали, где ставить галочки – ещё один мощный административный ресурс в руках Раковой. Голоса рисовались и выстраивались стройными столбцами, как по мановению волшебной палочки. Доверия у граждан к таким делам, разумеется, нулевое, поэтому люди не спешили исполнять свой гражданский долг. Это и не требовалось – система проголосовала сама и так, как было нужно стоящей у «рубильника», – предположил эксперт.

По его оценке, минувшие выборы в столичный парламент наглядно показали, что «оставаясь в тени, «спрятанная» в социалку, Анастасия Ракова продолжает заниматься тем, чем и раньше – управлять Москвой».

«Неизвестно, с согласия ли Собянина она это делает, или же это всё только её инициатива, но её паразитизм над столицей может стать угрозой для всей России. Непонятно, с какой целью Ракова своими подобными действиями ослабляет и низводит авторитет «Единой России», а вместе с тем подрывает доверие к государственным органам власти и избирательной системе в целом. Очевидно, что она выполняет заказ кого-то, стоящего над ней», – отметил Винокуров.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу прошли 8 сентября. По итогам голосования 20 мандатов из 45 получили кандидаты от оппозиции. Места распределили между собой кандидаты от КПРФ (13), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3). В 25 округах победили провластные самовыдвиженцы.

Примечательно, что при голосовании по кандидатуре нового председателя Мосгордумы – самовыдвиженец от «Единой России» получил Алексей Шапошников, сохранив за собой этот пост. За него проголосовали 28 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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