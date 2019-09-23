Мэрия Москвы не торопится начинать отопительный сезон

Московская объединенная энергетическая компания заявила о подключении к отоплению более 80% объектов социальной сферы, распоряжения мэрии о начале отопительного сезона для жилых домов еще не поступало. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении «МОЭК».

В пресс-службе компании уточнили, что 20 сентября комплекс городского хозяйства правительства Москвы предписал начать подачу тепла в детские сады, школы и больницы. В настоящий момент отопление есть в 2326 школах 2371 детском саду, 1113 больницах и 542 поликлиниках.

Кроме этого, в МОЭК уточнили, что из-за особенностей узла подключения части соцобъектов, отопление появилось также и в нескольких тысячах жилых домов.

При этом в МОЭК подчеркнули, что дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Гидрометцентра России, до 25 сентября температура воздуха в столице будет колебаться от 7° до 9°. К концу недели ожидаются дожди, а столбик термометра поднимется до +13°.

Тем временем в соцсетях набирает обороты новый флешмоб. Пользователи выставляют на своих страницах картинки «Я/МЫОТОПЛЕНИЕ», таким образом требуя от московских властей начать отопительный сезон.

Напомним, в прошлом году отопительный период в Москве начался 25 сентября, в 2017-ом – 28 сентября; в 2016 году – 20 сентября. На прошлой неделе ПАО «МОЭК» (осуществляет транспортировку, распределение и сбыт тепловой энергии) и ПАО «Мосэнерго» (основной производитель тепла и электроэнергии в Московском регионе) сообщили о полной готовности производственных объектов к подаче тепла.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.09.19

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