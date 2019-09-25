«Неприглядная роль и непоправимый ущерб»: ЦИК признал неудовлетворительной работу питерского избиркома

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России признала по итогам Единого дня голосования работу питерского избиркома неудовлетворительной, а вмешательство депутатов Госдумы от «Единой России» в избирательный процесс – недопустимым. Как сказала глава ЦИК Элла Памфилова, нарушения касаются прошедших муниципальных выборов.

Председатель Центризбиркома, в частности, напомнила, что руководство Санкт-Петербургской избирательной комиссии должно было перед муниципальными выборами «очистить» избиркомы от сотрудников, которых в 2014 году заметили в нарушениях, когда выборы сопровождались скандалами, а результаты голосования часто «носили аномальный характер».

Однако, как отметила Памфилова, слова которой цитирует «Интерфакс», такая «чистка» не была проведена – в результате нарушения 2014 года остались ненаказанными и все повторилось. Председателя горизбиркома Виктора Миненко глава ЦИК обвинила в создании «кадрового состава, который нам ежедневно выдавал такие сюрпризы». «Они нам откровенно объясняли, что никакая власть для них не имеет значения. Это результат кадровой политики. Результат того, что вы должны были сделать и не сделали», – подчеркнула Памфилова и охарактеризовала ситуацию как бездействие горизбиркома по защите прав избирателей.

Кроме того, Памфилова сообщила, что ЦИК попросит Генпрокуратуру дать оценку действиям правоохранительных органов в связи с муниципальными выборами. В частности, были направлены 173 жалобы на нарушения, но они не получили никакой реакции. По ее словам, что силовые структуры потакали произволу избиркомов.

По ее словам, сейчас в судах оспорены результаты выборов в 15 муниципальных образованиях. С учетом пассивности горизбиркома ЦИК готов подключиться к этим процессам и предоставлению судам своих материалов.

При этом Памфилова сообщила, что ей известно о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге некоторых депутатов Госдумы от «Единой России» Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова, а также спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Глава ЦИК отметила, что у комиссии есть много материалов об их «неприглядной роли» – они «осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии» и своими действиями нанесли «непоправимый ущерб» своей партии.

Памфилова уточнила, что материалы о нарушениях ЦИК передает руководству «Единой России» и в правоохранительные органы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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