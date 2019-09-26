«На детях решили сэкономить»: в Москве учителя и родители школьников-инвалидов готовят протестные пикеты

В Москве учителя школ-интернатов №17 и №5 восстали против руководства учебных заведений. Педагогов поддержали родители школьников – сегодня они выйдут с одиночными пикетами к зданию Минобрнауки РФ на Тверской улице, чтобы привлечь внимание к проблемам коррекционного образования в Москве. Протестующих поддерживает профсоюз «Учитель».

Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова, уже лет пять в Москве наблюдается тенденция к сокращению коррекционного образования, в частности, специализированные учебные заведения власти стремятся закрывать, присоединяя их к крупным комплексам. «Это общая проблема, – пояснила она. – [Учебные заведения для инвалидов] очень дорогие, и на них начинают экономить деньги. Вроде постепенно в России развивается инклюзивное образование, но при этом сокращаются специалисты, идет экономия на детях-инвалидах – а им же действительно много всего нужно».

В школе-интернате №17 полтора года назад сменился руководитель – вместо Тамары Игнатенко пришел ио директора Марат Сяфуков. По данным ЕГРЮЛ, в 2013 году в таком же статусе он руководил в Москве ГБОУ специальная школа № 6 – а в сентябре 2014 года спецшколу влили в колледж сферы услуг №44. После этого также в ранге исполняющего обязанности директора Сяфуков трудился в школе №38 – в единый комплекс, в который входят три детских садика. В данный момент на сайте школы-интерната №17 сказано, что Марат Сяфуков занимает должность заместителя директора.

Собеседница агентства рассказала, что новый директор в школе-интернате №17 «стал пытаться заменить старый коллектив своими людьми». «Там маленькие классы, человек по 10, есть два отделения – в одном опорники, колясочники, ребята с ДЦП, а во втором с задержкой развития. Дети очень сложные, – пояснила Ольга Мирясова. – Разумеется, они привыкли к своим учителям. У них, например, были еще психологи для индивидуальных занятий. А в конце прошлого года решили, что занятия будут только групповые. После этого одна психолог ушла, потому что она просто не видит в этом смысла. В общей сложности уволилось уже пять человек. [Педагоги говорят], что директор по разным причинам создает неудобные условия для учителей».

Кроме того, в этом году в школе-интернате были закрыты группы лечебной физкультуры (ЛФК), которая очень нужна детям-инвалидам. «Еще один учитель был уволен, потому что он не вышел на работу – у него очень сложная ситуация в семье», – рассказала собеседница агентства. Сейчас мужчина в суде отстаивает право восстановиться на работе. По информации профсоюза «Учитель», Артем Нечипуренко не мог оставить без присмотра малолетних детей, когда его жена была госпитализирована. Он сообщил о форс-мажоре администрации школы, на уроках была организована замена. Однако директор решил уволить учителя за прогул – несмотря на то, что тот предоставил медицинские документы о болезни жены и ребенка. На сайте профсоюза говорится, что дело рассматривает Зюзинский суд Москвы.

Учителя школы-интерната №17 направили обращение в департамент образования Москвы, однако ответа на него пока нет. «Департамент обычно дает ответ только через месяц, он истекает 29 сентября», – пояснила собеседница агентства.

Схожая ситуация складывается в интернате №5 – он уже включен в крупный образовательный комплекс №1499. «С этого сентября там очень странные вещи происходят: учебников со штрифтом Брайля не хватает, кружки платные – перестали учитывать возможности инвалидов бесплатно их посещать, – отметила Ольга Мирясова. – Кроме того, пытаются сократить количество детей в интернате. Сейчас таких школ-интернатов только два на Москву, и люди, которые живут очень далеко, не могут водить туда детей каждый день, поэтому для них интернат – это принципиально. Но первый класс в этом году набирали уже без возможности проживания в интернате, как говорят родители».

Сегодня на серию одиночных пикетов к Минобрнауки РФ выйдут не только учителя двух специальных образовательных заведений, но и родители школьников. Акцию на 15 человек префектура Центрального административного округа Москвы согласовать отказалась, поэтому люди будут по очереди стоять около здания на Тверской, 11 с плакатами: «Верните детям-инвалидам ЛФК и психологов!», «Моя зарплата в московской школе 21 тыс. Это решение директора Сяфукова», «Дети-инвалиды имеют право на достойное образование!», «В.В. Путин, помогите вернуть детям-инвалидам интернат!»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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