Часть претензий обоснованы: департамент образования Москвы прокомментировал скандал вокруг школ для детей-инвалидов

Департамент образования Москвы ответил на претензии педагогов и родителей учеников коррекционных школ, прозвучавшие накануне на пресс-конференции. Из комментария, поступившего в редакцию РИА «Новый День», следует, что большая часть обвинений имеет основания.

В частности, родители школьников сообщили, что в бывшей школе-интернате №5 (сегодня – ГБОУ №1499), где учатся дети с нарушениями зрения, с приходом нового директора Жанны Синельниковой были отменены дополнительные уроки по шрифту Брайля. В ответе департамента не опровергается это утверждение – чиновники лишь сообщают, что обязательные уроки по системе Брайля предусмотрены для слепых детей, и таковых с 2011 года в школе не было. «Занятия по обучению чтению и письму по Брайлю продолжают вестись по расписанию с детьми группы риска (по состоянию здоровья), с которым ознакомлены все родители обучающихся, нуждающихся в этих занятиях, – говорится в ответе. – В 2019/2020 учебном году по курсу «Обучение чтению и письму по Брайлю» обучается – 39 человек, а в 2018/2019 учебном году – 18 человек». О причинах такого сокращения учеников, посещающих уроки по системе Брайля, в департаменте не уточнили.

Подтвердили подчиненные Исаака Калины и обвинения родителей в том, что продленка в школе стала платной. В департаменте лишь уточнили, что «размер платы в группах по присмотру и уходу установлен во всей школе (5 школьных зданий), согласован с Управляющим советом Школы, куда входят и родители». Льготами в 50% от цены могут воспользоваться многодетные семьи, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов I или II группы. «При обращении родителей в Управляющий совет школы плата по данной услуге с учетом положения семьи, может быть снижена дополнительно до бесплатного посещения, – сообщили в департаменте. – Бесплатно данную услугу получают дети, находящиеся на круглосуточной форме пребывания».

Верным оказалось и заявление родителей учеников о том, что школа-интернат №5 становится обычной школой, в которой дети учатся по обычным программам. «В 2014 году ГБОУ СКОШИ № 5, расположенное по адресу: 2-ой Сельскохозяйственный проезд, дом 2, реорганизовано в форме присоединения к ГБОУ Школа №1499, – сообщили в департаменте. – В настоящее время в школе реализуются программы общего основного образования, адаптированные основные общеобразовательные программы».

При этом из комментария департамента невозможно понять, опровергают ли чиновники заявление родителей о том, что в первый класс в этом году набирали детей уже без возможности проживания. Эту ситуацию родители восприняли как шаг к полному уничтожению интерната и переходу его в режим работы обычной школы.

«Всем детям, родители которых обратились с заявлением (32 человека), круглосуточная форма предоставлена», – заявили в департаменте. Сколько из них являются учащимися 1 класса – и есть ли таковые вообще – чиновники не уточнили.

Что касается нервной обстановки для педагогов, которую, по словам родителей, создает руководство школы, то в департаменте зачем-то привели данные о том, что «школа по итогам 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов стала грантополучателем мэра Москвы 3 степени». «По итогам 2018/2019 учебного года школа вошла в число 20 школ Москвы с наибольшим вкладом в работу с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности», – подчеркнули чиновники.

Фактически опровергнутой оказалась только жалоба родителей на то, что завтраки в школе перенесли на 8 утра, тогда как ранее дети ели после первого урока. «График организации завтраков не изменился», – заявили в департаменте.

В свою очередь, на жалобы педагогов на положение дел в школе-интернате №17 департамент образования направил в редакцию комментарий руководителя школы Марата Сяфукова. В письме департамента говорится, что Сяфуков является директором. Однако по данным ЕГРЮЛ, Марат Сяфуков выступает исполняющим обязанности директора с 26 ноября 2018 года.

«По собственному желанию из нашей школы уволились 5 человек, и они не имеют претензий», – говорится в комментарии, при этом упоминается учитель физики Т. В. Толстых, о которой в материалах РИА «Новый День» не было ни слова. Что касается учителя информатики Артема Нечипуренко, то, по словам Сяфукова, трудовой договор с ним «был расторгнут в феврале 2019 года из-за неоднократных прогулов без уважительной причины». При этом, по информации профсоюза «Учитель», судебные процессы по делу Нечипуренко еще не окончены – сам он пояснял, что из-за госпитализации жены и болезни ребенка попросил отгул у завуча школы, на что получил устное согласие, и на уроке был заменен другим преподавателем. Однако после этого был обвинен в прогуле и уволен.

Что касается информации экс-психолога школы Ольги Шеленковой об отмене занятий лечебной физкультурой для детей с особенностями здоровья (а в школе, в том числе, учатся дети с умственной отсталостью, с ДЦП и др.), то их, согласно заявлению Сяфукова, вообще никогда не было.

«Занятия лечебной физической культурой в школе никогда не проводились, так как мы образовательная организация, и лицензии на предоставление медицинских услуг у нас не было и нет», – говорится в официальном комментарии, поступившем в РИА «Новый День».

Между тем, по данным системы «Контур.Фокус», ГБОУ города Москвы «Школа-Интернат №17» получила еще 7 марта этого года лицензию на медицинскую деятельность, выданную департаментом здравоохранения г. Москвы. До этого аналогичная лицензия была выдана 14.11.2014 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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