Спасет Мосгордума? Система коррекционного образования в Москве планомерно разрушается

Скандал вокруг уничтожения коррекционного образования в столице требует вмешательства Московской городской думы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий сегодня на пресс-конференции, посвященной акциям протеста учителей и родителей школы-интерната №17 и бывшего интерната №5 (сегодня – ГБОУ 1499).

«Я собираюсь в ближайшее время выходить на [Евгения] Бунимовича, это депутат Московской городской думы от «Яблока», – отметил он. – Именно Мосгордума может внести поправки в закон об образовании в городе Москве, именно Мосгордума может задавать вопросы [Исааку] Калине (глава городского департамента образования, – ред.) и инициировать проверки».

Поводом для протеста, как пояснили участники пресс-конференции, стали действия руководства учебных заведениий. В частности, как сообщила экс-сотрудница школы-интерната №17 Ольга Шеленкова, «школа была коррекционная, а стала ГБОУ» – вместе с изменением названия, по ее словам, исчезли индивидуальные занятия детей с психологами и логопедами, в классах за одними партами с детьми с ДЦП появились девиантные дети. «Норма – на 20 детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья, – ред.) один психолог. У меня было 120 детей», – обратила внимание она.

По ее оценке, система коррекционного образования в Москве постепенно разрушается. «Мы делаем вид, что мы обычная общеобразовательная школа, и сворачиваем всю коррекцию. Должны ли быть вообще для таких детей общеобразовательные программы по ФГОС? Предыдущий директор понимал, что к этим детям нельзя предъявлять требования, как в обычной школе. Если такой ученик сдал математику на «3», то это большой подвиг учителя», – отметила Шеленкова.

По ее словам, новый и.о. директора Марат Сяфуков требует от инвалидов – а в школе учатся и дети с умственной отсталостью – такой же успеваемости, как в обычной общеобразовательной школе. «Постоянно, на каждом педсовете – рейтинг, рейтинг, давайте на соревнования, кто у вас там более сохранный, ручки-ножки у кого целы, давайте их на соревнования, будем рейтинг зарабатывать», – сказала она, подчеркнув, что «в классах-то у нас дети очень тяжелые».

При этом Шеленкова обратила внимание, что оплата труда педагогов и сотрудников школы-интерната №17 полностью зависит от директора: если в других учебных заведениях вопрос назначения надбавок решают Совет, профсоюз и директор, то «Сяфуков отменил эти комиссии и единолично назначает, сколько хочет». Максимальный размер выплаты при этом не ограничен, а для кого-то она может быть и полностью отменена.

Участники пресс-конференции считают, что такая система финансового поощрения учителей ставит их в прямую и полную зависимость от воли директора. «Естественно, идут манипуляции людьми, и те, у кого ипотека и маленькие дети, никогда не пойдут против системы», – подчеркнула Шеленкова, отметив, что уволилась по собственному желанию после упразднения индивидуальных занятий с детьми – групповые, по ее убеждению, в такой ситуации не имеют смысла. При этом уволились и еще несколько педагогов.

Кроме того, по распоряжению директора был уволен учитель, который устно попросил завуча об отгуле из-за болезни ребенка (жена уже была госпитализирована) и получил устное согласие. Мужчину уволили за прогул, сейчас он через суд пытается восстановиться на работе.

Схожая ситуация, по словам родителей учеников, сложилась в бывшей школе-интернате №5, где учатся дети с нарушениями зрения. Как пояснила мама двух школьниц Ксения Равойц, с приходом нового директора Жанны Синельниковой были отменены дополнительные уроки по шрифту Брайля, а завтраки – которые ранее были после первого урока – теперь подают в 8 утра, продленка стала платной, хотя необходима практически всем детям, поскольку они ходят на спецзанятия и медицинские процедуры. При этом сам интернат становится обычной школой: первый класс набирали уже без возможности проживания, хотя таких учебных заведений всего два на всю Москву. Судя по ее словам, директор очевидно создает не самые лучшие условия для педагогов, потому что они стали запуганными и нервными. «Если ситуация не изменится, мы, все 15 из нашего класса, будем вынуждены перейти на надомное обучение», – подчеркнула Равойц.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий со своей стороны отметил, что подобные проблемы наблюдаются и в других школах Москвы, при этом направлять обращения в департамент образования Москвы, городскую прокуратуру, Минпросвещения и администрацию президента – бесполезно. Все жалобы переправляются в городской департамент, который отделывается отписками или заверяет автором обращений, что они ошиблись – и на самом деле в системе образования Москвы проблем нет.

По его словам, сейчас педагогам и родителям учеников нужно объединиться, перестать считать друг друга врагами и совместно решать общие проблемы. Немалая их часть упирается в московский закон об образовании, изменить который может Мосгордума.

Ранее педагоги и родители двух школ-интернатов вышли с пикетами к зданию Минобразования в Москве, потребовав от чиновников разобраться с проблемами, возникшими в учебных заведениях с приходом нового руководства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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