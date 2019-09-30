В Москве три УК должны за отопление почти 1,5 млрд рублей: по угрозой оказались жители 155 домов

В Москве сразу три управляющие компании отказались от управления домами накануне старта отопительного сезона. При этом, по данным ПАО «МОЭК», ООО УК «Дом-Мастер», АО УК «Городская» и ООО УК «Покровская» задолжали за отопление более 1,4 млрд рублей. Все три компании входят в ГК «Капитал-Инвест».

«МОЭК» намерена взыскать долги через суд. ООО УК «Дом-Мастер». Как сообщила пресс-служба компании, АО УК «Городская» и ООО УК «Покровская» собрали с москвичей деньги за отопление, не направили их поставщику теплоресурса, и перед началом отопительного сезона уведомили Мосжилинспекцию и управу Басманного района о том, что отказываются от управления домами.

Речь идет о 155 многоквартирных домах Москвы, в которых отопительный сезон из-за действий трех УК оказался под угрозой. Столичным чиновникам пришлось в экстренном порядке определять временную УК и принимать меры для подготовки домов к зиме.

«Злостные неплательщики покидают рынок, – заявил начальник Правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков. – У ПАО «МОЭК» имеется значительный опыт воздействия на недобросовестные управляющие компании. Руководители и бенефициары этих компаний должны осознавать недопустимость нарушения прав жителей многоквартирных домов и необходимость добросовестного осуществления ими деятельности по управлению».

В «МОЭК» намерены предпринять все меры, чтобы получить долги с трех недобросовестных УК, причем речь идет уже не только об административной, но и об уголовной ответственности, подчеркнули в энергетической компании.

УК «Дом-Мастер», АО УК «Городская» и ООО УК «Покровская» наряду с несколькими другими УК входят в группу «Капитал-Инвест». Все три традиционно значатся в рейтинге злостных неплательщиков ПАО «МОЭК». В компании подчеркнули, что в отношении недобросовестных управляющих компаний правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. По одному из них – по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием – обвинения предъявлены экс-гендиректору ООО УК «Дом-Мастер» Алексею Попкову.

Сейчас, по данным системы «Контур.Фокус», Попков занимает должность гендиректора другой компании, также входящей в «Капитал-Инвест» – УК «Родной Городок» в подмосковном Солнечногорске. В этом году областная госжилинспкция четыре раза уличала УК в нарушениях.

На официальном сайте «Капитал-Инвест» размещена информация об 11 управляющих компаниях, входящих в группу. Там же опубликован скан бессрочной лицензии на управление домами, выданной ГЖИ Москвы ЗАО УК «Капитал-Инвест» в апреле 2015 года. Судя по ИНН, речь идет о компании, гендиректором которой является Сергей Лембик, а учредителем выступает Александр Смирнов. Ранее должность гендиректора занимал Тимур Киров.

Сама УК «Капитал-Инвест» в конце августа этого года переехала на улицу Лебедянскую, но ранее была зарегистрирована на набережной академика Туполева, 15/28. Интересно, что по этому же адресу до сих пор находится полный «клон» фирмы – ЗАО УК «Капитал-Инвест» – только основным видом деятельности у него значится строительство зданий. Должность гендиректора во втором «Капитал-Инвесте» занимает Валерий Кереселидзе – предприниматель с таким же именем является соучредителем задолжавшей «МОЭКу» УК «Дом-Мастер», руководит вторым должником – ООО УК «Покровская», и выступает единственным учредителем и гендиректором ООО «Единый Расчетный Центр» (ООО «ЕРЦ»). До него «клоном» руководил Тимур Киров – полный тезка предпринимателя, который ранее также выступал соучредителем ООО УК «Покровская» и занимал кресло гендиректора ЗАО «Капитал-Инвест». Учредителями этой компании являются Олег Максимов и Андрей Акопов.

Несмотря на миллиардные проблемы и уголовные дела входящих в группу компаний УК, первый «Капитал-Инвест» продолжает выигрывать госконтракты в Москве. Заказчиками, как правило, выступают ГКУ Москвы «Дирекция заказчика ЖКХ и Б» по административным округам. Его «клон», базирующийся на Набережной академика Туполева, до конца 2015 году получал контракты на сотни миллионов рублей от нескольких окружных ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

Отметим, что по этому же адресу на Набережной академика Туполева, по данным из открытых источников, ранее находилась приемная Следственного комитета РФ.

Как ранее сообщал «Новый День», летом «МОЭК» грозила отключением горячей воды жителям домов под управлением компании «Дом Мастер». Долги УК за воду к июлю достигли 480 млн рублей, а общая сумма, которую требовало ПАО «МОЭК», превышала 1 млрд рублей. При этом с февраля 2019 вокруг трех компаний – «Дом-Мастер», «Городская» и «Покровская» – не затихали скандалы: жители домов «Дом Мастера» массово жаловались, что их дома незаконно перевели под управление других компаний, в частности, «Покровской» и «Городской».

На сайте самого «Капитал-Инвеста» большая часть последних новостей посвящена управлению домами в Подмосковье. В соцсетях, обсуждая новости о скандальных управляющих компаниях, москвичи предполагали, что «Капитал-Инвест» выводит свои УК из центра Москвы, переориентируя бизнес на окраины столицы и Подмосковье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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