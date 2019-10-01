Кризиса «нет»: Росстат отчитался о росте промпроизводства

Прирост промышленного производства в России за август составил 2,9% по сравнению с последним месяцем лета 2018 года и 2,5% по сравнению с июлем 2019 года. Согласно данным Росстата, по итогам восьми месяцев показатель увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В статистическом ведомстве отметили позитивную динамику во всех наблюдаемых сферах промышленного производства. «Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,1% к августу 2018 года и 1,5% к июлю 2019 года) и обрабатывающих отраслей (2,7% к августу 2018 года и 3,2% к июлю 2019 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост промышленного производства составил 2,1% к августу 2018 года и аналогичную цифру – 2,1% к июлю 2019 года», – говорится в сообщении Росстата.

Стоит отметить, что работа статистической службы все чаще вызывает нарекания не только экспертного сообщества, но и депутатов Госдумы даже из проправительственной фракции «Единая Россия».

В частности, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров назвал «подгоночными» данные о росте отечественной экономики. На прошлой неделе в ходе обсуждения отчета правительства РФ об исполнении федерального бюджета-2018 Макаров пояснил, что его комитет сравнил цифры Росстата и Минэкономразвития по отдельным показателям, и обнаружил серьезные расхождения.

«Данные Минэкономразвития берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей, а потом переносятся на всю страну, – констатировал глава думского комитета. – У нас в течение года [один из показателей] в прогнозе МЭР менялся 5 раз. Помните, как в «Поле чудес» – угадал все буквы, но не смог прочитать слово? Это идет подгонка под другие показатели вот этого показателя статистики!»

«Этот рост означает только передачу управления статистикой министерству экономического развития, – подчеркнул Макаров. – В этих цифрах мы не видим, что делает Росстат. Идет подгонка данных Росстата. Может быть, все же поднять статус Росстата и вернуть его под управление правительства? Чтобы никакое ведомство не могло использовать эти данные для достижения своих целей».

Ранее, комментируя регулярный перерасчет данных Росстата в сторону «роста экономики», экономист Евгений Гавриленков обращал внимание, что такая ситуация уже привела к тому, что ни правительство, ни экспертное сообщество не понимают, что реально происходит в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

В России вырос налог на пальмовое масло. / «Мне на помойке с матерью жить?»: зарезавший полковника СКР петербуржец раскрыл причину нападения. / Сотрудники ФСБ за три дня задержали 87 браконьеров из КНДР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»