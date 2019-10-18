Лекарственный кризис: «Сейчас картина такая, что у нас просто цены будут повышаться»

В Госдуме усомнились в возможности резкого увеличения производительности труда в медицинской промышленности и серьезном росте экспорта лекарств, которые запланировали в российском правительстве. «Картина такая, что у нас просто цены будут повышаться теми же самыми темпами», – заявил депутат от КПРФ, заместитель председателя думского комитета по бюджету Валентин Шурчанов.

Как отметил парламентарий, согласно госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», представленной в Госдуму рамках нового федерального бюджета, индекс производительности труда в отрасли к 2022 году должен вырасти на 28% по отношению к 2019 году. «А объем экспорта лекарственных средств – в миллиардах рублей к 2022 году от 2019 года аж на 36% увеличивается, – отметил он. – Насколько реальны эти темпы? Вы же в текущих ценах поставили, и сейчас картина такая, что у нас просто цены будут повышаться теми же самыми темпами. Но если программа стоит всего 11 млрд, а итоги такие замечательные, то программа действительно оптимистичная, и надо над ней работать».

В ответ директор департамента фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин уточнил, что все цифры даны на основе прогноза. «Увеличение производительности труда прогнозируется за счет автоматизации производства лекарственных средств», – пояснил он, отметив, что на развитие экспорта в рамках соответствующей госпрограммы планируется выделение дополнительных средств.

По его словам, объем экспорта российский медпреператов в 2018 году составил около $700 млн, увеличившись на 15% по отношению к данных 2017 года. «С учетом динамики и при дополнительной господдержке мы ожидаем достаточно серьезное увеличение этого показателя в будущем, – заявил Алехитн. – К 2024 году мы планируем увеличение экспорта лекарств в 4 раза по сравнению с 2017 годом».

Что касается импортозамещения, то, по словам представителя Минпромторга, доля отечественных лекарств на рынке сейчас составляет более 60%. «В денежном – более 30% доля российских предпринятый на российском рынке», – сообщил он, отметив, что основная масса импортных лекарств относится к категории дорогостоящих запатентованных препаратов. «Там патенты до 2026, 2030 года», – уточнил чиновник. Сейчас, по его словам, отечественные производители ориентированы на создание дженериков, которые будут стоить значительно дешевле импортных оригиналов.

Ситуацию с обеспечением потребности россиян инфузионными растворами раскритиковала депутат-«единоросс» Галина Данчикова. Оказалось, что при достаточных отечественных производственных мощностях часть таких растворов все же закупается за рубежом. «Насколько я помню, импорт в этом сегменте минимален, на 80% поставляются российские растворы», – сообщил Алехин. Он напомнил, что импортные препараты могут быть закуплены для пациентов и по медицинским показаниям.

Ранее председатель Координационного совета Национальной Ассоциации АПФ Надежда Дараган на парламентских слушаниях в Госдуме сообщала, что в России снижается выпуск недорогих лекарств, а из-за введения новой системы маркировки производители фармпрепаратов снимут с производства низкомаржинальную продукцию – несмотря на то, что она входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

По оценке Драган, на данный момент к переходу на систему полной маркировки лекарственных препаратов готово только 60% линий производителей, которые также считают, что России угрожает лекарственный кризис.

Накануне на пленарном заседании нижней палаты российского парламента против новой системы маркировки лекарств восстала даже проправительственная фракция «Единая Россия». Депутат Госдумы от «партии власти» Андрей Исаев сделал резкое заявление в адрес кабинета министров, подтвердив опасения относительно приближающегося лекарственного кризиса в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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