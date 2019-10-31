Платные парковки, возмутившие москвичей, пополнили бюджет почти на 2 млрд рублей

В Москве более чем на треть возрос объем платежей за парковки, поступающих в городской бюджет. К такому выводу пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) столицы, которые проанализировали исполнение городского бюджета за первый квартал этого года. Причиной стало резкое повышение платы за пользование парковочным местом, вызвавшее протесты москвичей.

Согласно данным КСП, доходы от предоставления на платной основе парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети, принесли в бюджет за первые три месяца этого года более 1,7 млрд рублей. Это на 36,5% больше, чем за январь-март 2018 года.

В КСП пояснили, что рост «преимущественно обусловлен увеличением тарифов за пользование парковочными местами платных городских парковок в городе Москве».

Кроме того, штрафов за правонарушения в области дорожного движения собрано на 6,5% больше, чем годом ранее – почти 2,8 млрд рублей. Сумма собранных штрафов за неоплату парковок в материалах КСП отдельно не указана – она входит в 3 млрд 120 млн урблей, полученных бюджетом в качестве «прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба». Сюда относятся также штрафы для поставщиков за срыв госконтрактов.

Как сообщал «Новый День», максимальный тариф за парковку на ряде центральных улиц Москвы повысился с 200 до 380 рублей в час с 15 декабря 2018 года. В документах Мосгордумы говорилось, что стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети – от 1200 до 14 400 рублей.

Повышение тарифов спровоцировало волну протестов столичных автолюбителей, однако мэрия на уступки не пошла. Вместо этого Мосгордума приняла закон, повышающий штраф за неоплату парковки с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

В конце апреля «Левада-центр» выяснил, что жителей столицы из всех городских проблем больше всего раздражают высокие цены на парковки и отсутствие достаточного количества мест для стоянок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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