МЦД в процессе наладки: готовят удлиненные «Иволги»

Московские центральные диаметры (МЦД), которые с проблемами начали работу в конце ноября, готовят к полноценной работе. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на Белорусско-Савеловском направлении (D1) с понедельника появятся удлиненные составы «Иволки» из 11 вагонов, в то же время начался процесс перепрограммирования валидаторов и турникетов.

Столичные власти обещают, что в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее, так как появится 357 тысяч дополнительных мест в сутки. Как ожидается, общее количество новых мест на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах составит более 1 млн в сутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение департамента транспорта. Ранее планировалось перейти с 7-вагонных составов на 11-вагонные поезда на МЦД-1 с 9 декабря.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении на официальном сайте правительства Москва, на МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) начали тестирование нового программного обеспечения. Оно позволит наладить стабильную работу турникетов, валидаторов и билетопечатающих автоматов, а также подготовить МЦД к приему большего количества пассажиров.

Пока – до 8 декабря включительно – станции МЦД работают в режиме открытых турникетов и пассажир оплачивает только пересадку в метро по действующим тарифам Московского метрополитена.

Всего на МЦД-1 и МЦД-2 необходимо проверить и наладить более пяти тысяч устройств. Тестирование проведут как на действующей инфраструктуре, так и на специальных технических стендах. Помощь в этом окажет Московский метрополитен.

Также специалисты налаживают правильное списание с кошелька карты «Тройка» по количеству поездок и валидации проездных и безлимитных абонементов. После завершения настройки оборудования на станциях пересадка на метро и МЦК будет бесплатной в том случае, если она совершается в течение 90 минут после первой валидации карты «Тройка».

Как сообщалось ранее, после провала запуска МЦД 21 ноября, ЦППК объявила о бесплатном проезде для всех категорий пассажиров до 8 декабря. Расходы за него целиком лягут на частного перевозчика – ЦППК, отмечала газета «Коммерсант» со ссылкой на вице-мэра Москвы, курирующего транспортную сферу, Максима Ликсутова. Расходы оцениваются примерно в 300 млн рублей. Мэрия заявила, что перевозчик плохо подготовил турникеты к обслуживанию карт «Тройка», что привело к сбоям в оплате. Однако эксперты уверены, что департамент транспорта Москвы должен разделить с ЦППК ответственность за провальный запуск МЦД.

В частности, претензии к МЦД касались укороченных составов, в которых из-за большого пассажиропотока возникает давка, несоответствия высоты платформ уровню дверей электрички, несоблюдение обещанных интервалов движения, и других недочетов. Источник «Коммерсанта» отметил, что ЦППК предлагала мэрии Москвы сразу закупать длинные «Иволги». Но чиновники не согласились. Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, в частности, считает, что вина за часть сбоев лежит на департаменте транспорта – именно столичные чиновники координировали пиар-кампанию, но почему-то не сообщили о том, что сниженный тариф МЦД действует не только в брендированных коротких «Иволгах», но во всех электричках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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