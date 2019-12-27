Российская элита готова «пожертвовать» Путиным

В 2020 году главным риском для России станет трансфер власти, из-за которого продолжатся междоусобные войны между группировками политических элит. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, в числе самых неоднозначных перспектив – попытка повторить крымский консенсус, присоедив Белоруссию к России.

«Основные риски 2020 года – начавшийся трансфер власти на фоне того, что государство практически коллапсировано, все институты власти подвергаются большой критике – проблема коррупции не только не побеждена – можно сказать, что борьба с ней была контрпродуктивна. Правящая элита пытается сохранить власть. При этом поддержка населения, которая создается манипулятивными способами, резко упала», – констатировал Неживой.

Эксперт считает, что ситуацию усугубляет сама политическая элита. «Сама элита внутри немонолитна. Появляются центры, которые претендуют на власть. Начинаются конфликты – то, что произошло на Лубянке – очень показательная тема. Если раньше мы следили за арестами бизнесменов, арестами членов правительства, разоблачениями, сейчас мы видим, что это коснулось силовиков. Эти группировки занимаются борьбой за власть. Те, кто сейчас финансируют расшатывание общей «лодки», надеются получить власть. Одни толкают с одной стороны, другие – с другой. Риск – потеря политической стабильности», – полагает эксперт.

По его оценке, такая политическая турбулентность может привести, в том числе, к досрочным выборам. «Я считаю, что наш президент – некая компромиссная фигура между различными экономико-политическими кланами, которые обладают властью. При ситуации, что институт президента будет не в состоянии отрабатывать свою задачу, возможно, элита пойдет на досрочные выборы. Думаю, что Зюганов проговорился о некоем процессе, которым охвачена сейчас элита. Он, кстати, является ее частью. Если нам когда-нибудь опубликуют финансовые отчеты КПРФ, мы увидим, что это один из богатейших людей, которому достается немаленький кусок пирога государственных средств. Как они считают, это (досрочные выборы) может быть возможностью получить некую легитимность», – сказал Неживой.

При этом эксперт обратил внимание, что нынешняя политическая ситуация в России очень напоминает события столетней давности. «Царя свергло его окружение, это были генералы-западники и попы в рясах. Генералы, которые заставляли царя отречься от престола, надеялись получить власть. Сейчас такая же картина», – считает политолог.

Вместе с тем Неживой предположил, что в попытках безболезненно осуществить трансфер власть может попытаться снова разыграть карту великодержавности и вернуть общественный консенсус, присоединив Белоруссию. «У нас правительство решило перед трансфером присоединить Беларусь, как когда-то присоединило Крым. Ситуация с Белоруссией – очень большой риск, на карту поставлено очень многое. В случае неудачи – а здесь можно прогнозировать, что неудачи будут – российская власть очень много может потерять», – подчеркнул он.

В то же время, по мнению эксперта, нынешняя «модель государства нежизнеспособна». «Население в нее не верит. Очень высокий процент «депрессии». Во времена суверенной демократии Владислава Суркова все живое в политике было уничтожено. Все, что было несистемным, лишалось ресурса, было маргинализировано. Итог плачевный», – сказал Неживой.

«Экономический базис проваливается, уровень жизни населения падает – все инфраструктурные проблемы, которые накопились, настолько значимы, что это перешло в качество… Просто так, национальным проектом это невозможно решить – при том уровне коррупции, который существует эти проекты кончатся провалом», – выразил уверенность эксперт.

Политолог также отметил, что проблему экологии, которая сейчас вызывает серьезное общественное недовольство, в нынешней ситуации тоже невозможно решить. «Наша страна не обладает промышленными технологиями, которые позволяют это делать», – пояснил он.

«20-й год будет полон рисков для России. Я могу прогнозировать, что родится самое страшное для нашей власти – новый левый проект. То, предложение, которое будет востребовано обществом. Это не КПРФ, которое себя обанкротило. Это будет что-то новое. Население ждет что-то такое, что покажет свет в оконце. Все остальное уже пройдено», – считает Неживой.

Политолог также обратил внимание, что нельзя забывать и о внешних рисках. «Очень многое зависит от того, что происходит в Америке. Вся наша экономическая составляющая сейчас привязана к доллару, и наши деньги лежат там в банках. Поэтому, внешние риски – то, что происходит в Америке, в Китае. Вот возникла ситуация, что американцы приняли бюджет, направленный против строительства «Северного потока-2», швейцарская фирма оказалась его строить. Оказалось, что Россия не владеет технологиями. Проект оказался под угрозой. У нас абсолютная полная промышленная я и сельскохозяйственная зависимость от внешних рисков. Рубль привязан к цене на нефть, деньги наши находятся у нашего основного геополитического противника – соответственно, экономика очень зависима от конъюнктуры внешнего рынка», – заключил Неживой.

Москва, Мария Вяткина

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