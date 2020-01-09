Транзит власти «залпом»: Кремль готовит «ускоренный» сценарий

Российская политическая элита активно рассматривает сценарии ускоренного транзита власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель ИА «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, в нынешней ситуации возможны как досрочные выборы, так и переформатирование государственного устройства.

«Уже сейчас активно заговорили о транзите власти, об избирательно цикле 21-24 годов. Судя по определенным утечкам и направлении дискуссии, в которой участвуют высокопоставленные чиновники и политики – те, кто имеет доступ к информации и повестке – рассматривается несколько сценариев ускоренного прохождения властного транзита», – сказал Старовойтов.

Он пояснил, что речь может идти о досрочных выборах в Госдуму уже в 2020 году или трансформации государственного устройства. «Во втором случае – речь идет о том, что следующие выборы президента будут связаны с изменением конституционного устройства страны. Раньше под этим вариантом подразумевалось слияние с Белоруссией, но сейчас, либо Лукашенко окончательно дает понять, что никакого слияния не будет, либо это такой изощренный торг с его стороны. Есть еще один важный момент – сами белорусы не хотят объединения с Россией. Это почему-то никто не учитывает, подразумевая, что только воля Лукашенко определяет контуры союза. Но нужно понимать, что белорусы скажут объединению с Россией скорее «нет», чем «да». Эта та правда, которую нужно учитывать», – отметил эксперт и добавил, что этих условиях сценарий конституционных изменений по формату объединения РФ с Белоруссией в единое государство отходит на второй план.

В то же время Старовойтов выразил уверенность, что у «наверняка есть еще варианты» возможных изменений. «То, что будет выглядеть как формальность, но позволит изменить баланс сил между институтами власти», – считает политолог.

По его мнению, ускоренное прохождение транзита поможет снизить «невротическое ожидание» неизбежных перемен в российской политике, а также позволит Кремлю управлять событиями, сократив поле для маневров оппозиции.

«Мы знаем, что российские власти, склонны смотреть в лицо опасностям, которые их подстерегают. Транзит – внутриполитический риск, ничего удивительного, что они хотят пройти его побыстрее, залпом. Будут ли события разворачиваться в 20-ом году, сказать сложно, но год будет интересным, потому что он задаст контур», – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в интервью РИА «Новый День» Старовойтов отметил, что в России сформировалась нездоровая ситуация. «Все не удовлетворены. Нет такой категории, которая бы была удовлетворена своим положением дел и спокойно смотрела в будущее. Это касается и высокопоставленных российских чиновников, и олигархов. Ситуация, конечно, нездоровая. 2020 год только усилит все эти проблемы», – уверен он.

Москва, Мария Вяткина

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