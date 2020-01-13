СКР направил Голунову официальное уведомление: его обращение передано в генпрокуратуру

Журналист Иван Голунов, ставший широко известным после скандала с подброшенными ему наркотиками, получил от Следственного комитета уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его задержанию. О том, что дело возбуждено, еще в декабре на большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого Голунова, дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Уведомление журналист получил сегодня, 13 января. Его обращение в ФСБ по поводу бездействия Следственного комитета, было передано силовиками в Генеральную прокуратуру.

При этом, по словам адвоката журналиста, Голунов так и не признан потерпевшим.

О том, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено, в декабре сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пять сотрудников МВД в рамках этой истории отстранены от работы и уволены из органов внутренних дел.

«Вопрос своих не сдаем совершенно некорректен, – заявил глава государства на своей пресс-конференции. – Да, наверное, такие случаи могут быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, но службы собственной безопасности работают достаточно эффективно, и значительное количество уголовных дел, которые возбуждаются против сотрудников, основаны на материалах собственных служб безопасности».

Как сообщал «Новый День», корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома, после чего журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Однако в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

В ноябре на заседании Басманного. Суда стало известно, что «дело Голунова», в рамках которого был задержан журналист, засекречено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

Погода в московском регионе: возможен новый тепловой рекорд. / ФАС оценит обоснованность роста тарифов на сотовую связь. / НАТО ответит оборонительно на размещение новых российских ракет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»