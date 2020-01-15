«Не думаю, что дело дойдет до референдума»: глава ЦИК РФ обозначила перспективы утверждения конституционных инициатив Путина

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что для утверждения поправок в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин, референдум может не потребоваться.

«Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется – скорее всего», – сказала Памфилова в комментарии «Интерфаксу».

В то же время глава Центризбиркома отметила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент после того, как они будут сформулированы.

Ранее сегодня президент РФ, выступая с посланием к Федеральному Собранию, озвучил ряд предложений по изменению Конституции страны и предложил провести всенародное голосование по этому поводу. «Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение», – сказал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

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