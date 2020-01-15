Референдум по реформе Конституции могут совместить с выборами в Госдуму-2021

Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по конституционной реформе, скорее всего, приведут к ужесточению избирательной кампании в Государственную думу в 2021 году и межэлитным конфликтам, а сам референдум может пройти одновременно с выборами в нижнюю палату парламента. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

Эксперт обратил внимание, что идею передать Государственной думе право утверждения председателя правительства РФ и министров уже высказывал ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В своем ежегодном послании глава государства подтвердил правильность этой позиции, тем самым повысив аппаратный рейтинг председателя Госдумы.

«Возрастает важность Государственной думы и ответственность депутатов. Это может привести к тому, что в 2021 году ужесточатся избирательные кампании, потому что многие федеральные партии будут хотеть видеть своих людей в составе Государственной думы, в том числе и для того, чтобы потом влиять на формирование состава правительства, – пояснил Фетисов. – То есть это в целом полезно для системы государственного управления, так как возрастает ответственность депутатов при формировании правительства, а это один из принципов народовластия – когда общество делегирует депутату функции не только заниматься законодательными инициативами, но и участвовать в формировании правительства. Но при этом мы, скорее всего, увидим ряд межэлитных конфликтов из-за самой этой ситуации».

Что касается сроков анонсированного Путиным референдума, то пока говорить о них рано, полагает собеседник агентства. Политолог обратил внимание, что по реакции находившихся в зале руководителей органов власти было видно, что для многих это предложение стало неожиданностью.

«На мой взгляд логичнее всего будет провести его (народное голосование), совместив с выборами в Государственную думу в 2021 году, – отметил Фетисов, пояснив, что какое-то время займет общественная дискуссия об окончательной форме вопросов, которые будут предложены на референдум. – Вряд ли это может быть сделано к сентябрю 2020 года. А дальше просто сработает принцип в рамках экономии бюджетных средств, которые затрачиваются на выборы, – этот референдум совместить с выборами 2021 года».

Как считает эксперт, конституционная реформа, заявленная сегодня президентом РФ, вряд ли направлена, чтобы Путин мог остаться в этой должности на очередной срок. При этом пока остается открытым вопрос о форме власти – как она будет выглядеть в ближайшие годы, насколько усилится роль Госсовета, статус которого глава государства предложил закрепить в Конституции, и роль председателя Государственной думы, возглавить которую в результате транзита власти мог бы и сам Владимир Путин.

«Нет единого мнения, компромисса, и заметно, что понимания этого нет и в самом Кремле, – подчеркнул политолог. – Я думаю, после того как будет получен ответ на эти вопросы – меняется ли у нас сама структура власти, управления, или это будет классический вариант с преемником, – тогда уже можно будет [строить прогнозы]. Но лично я склоняюсь к тому, что может быть возрастет роль Госсовета и Государственной думы, но в целом мы будем наблюдать картину, когда власть будет сосредоточена в руках одного человека. Это будет человек, который будет занимать должность президента. А остальные органы власти будут являться противовесом для балансировки».

Как сообщал «Новый День», сегодня в рамках послания Федеральному собранию РФ президент предложил внести в Конституцию РФ ряд серьезных изменений, повышающих роль Государственной думы и Госсовета РФ. Кроме того, глава государства предложил ужесточить требования к кандидатам на должность президента РФ, закрепив в основном законе страны положение о постоянном проживании претендента в России как минимум 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства в другом государстве в течение всей его жизни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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