Внешняя политика России на постсоветском пространстве носит имитационный характер, в результате чего Москва продолжает терять влияние в регионе. Такое мнение высказал бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского Патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин. По его оценке, продолжение этой тенденции может привести к весьма негативным последствиям для страны.

РИА «Новый День» представляет заключительную часть интервью с известным общественным и церковным деятелем, в котором он оценил внешнеполитическую деятельность РПЦ и Кремля, обратив внимание на очевидные просчеты.

«Новый День»: Как вы оцениваете нынешнюю позицию РПЦ по «украинскому вопросу»? С вашей точки зрения, можно ли было предотвратить раскол церкви на Украине?

Всеволод Чаплин: Раскол развивается – и еще больше разделяется. Филарет Денисенко и Епифаний Думенко сейчас перессорились вмертвую. Идея объединения раскольников потерпела крах. Вполне возможно, они будут дробиться и дальше. Православные люди стали выходить на улицы. Очень интересно, что сейчас в Виннице к кафедральному собору (Спасо-Преображенский кафедральный собор в декабре 2018 года; после Объединительного Собора приход принял решение о переходе в юрисдикцию новоучрежденной Православной церкви Украины) выходят люди, православная община, которую изгнали из собора, постоянно молятся рядом с ним, несмотря на угрозы псеводонационалистов и на то, что раскольники устраивают истерики в СМИ. Нужно учиться делать уличную политику. На Украине это, слава Богу, поняли, и с самого начала нужно было к этому призвать.

Позиция церковной Москвы была скорее инерционной и представляла из себя самоустраненность. Там можно было бы дать больше полномочий настоящим народным лидерам, в том числе из среды духовенства, в то время как играли в сомнительные игры с церковной и светской бюрократиями.

Квазиинтеллектуальная церковная бюрократия в лице окружения покойного митрополита Владимира (с 1992 по 2014 годы – предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины) всегда стремилась к отделению от Москвы и в итоге почти вся ушла в эту новую ПЦУ. Светская бюрократия, естественно, преследовала свои цели.

Надо было работать, и сейчас надо работать не с этим манипуляторами с сомнительной идеологией и с мутной душевной организацией, а с теми простыми верующими людьми, которые всегда на Украине обладали организационной и духовной мощью и способностью отстаивать свои интересы, в том числе, через уличные процессы. В той же Галичине еще 100 лет назад большинство людей было за Москву, за независимую православную цивилизацию, за свободу от диктата Запада. Но вот отчасти из-за политики Сталина, отчасти из-за слабости церковных лидеров, этот регион оказался полностью перепрограммирован на основе русофобии и антимосковских эмоций.

Конечно, слишком большая вежливость проявляется в отношении Константинопольского патриархата, который я считаю уже бывшей христианской церковью, отпавшей от христианства. Нужно предавать ее анафеме, объявлять ересью ее заблуждения, в частности, идею восточного папизма и богословского модернизма, идею переписывания канонов, и ставить в Константинополь нового – другого патриарха. Возможно, человека тюркского происхождения.

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«Новый День»: «Инерционная позиция Москвы» заметна не только по церковному вопросу. Политику Кремля на Украине тоже сложно назвать удачной. Ранее вы говорили о том, что Россия должна сохранить влияние на постсоветском пространстве. Однако события последнего десятилетия показывают, что Россия стремительно теряет там свои позиции. Как вы считаете, с чем это связно?

Всеволод Чаплин: То, что делает Москва, это не деятельность – это имитация деятельности. То, что сегодня делает и поддерживает Россотрудничество – это имитация. Сданы все боевые, работоспособные, независимые организации, а средства вкладываются в идиотские круглые столы, фольклорные тусовки и так далее. На той же Украине были силы, которое могли бы сделать контрмайдан, не допустить к власти тех, кто пришел к ней в 2014 году. В итоге получилось так, что все эти люди либо ликвидированы, либо отправлены за решетку, либо стали политэмигрантами.

А надо просто и ясно сказать, что европейская постсоветская территория – может быть, кроме стран Балтии, которые никогда, по сути, не были нашими, и кроме Галичины, которая стала для нас инородным феноменом – является нашей политической и военно-стратегической сферой ответственности. И это не обсуждается. Если Запад против – пусть идет войной. Мы и это выдержим.

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«Новый День»: Какая из бывших советских республик, с вашей точки зрения, находится в самом шатком положении? Кого мы можем «потерять» следующим?

Всеволод Чаплин: Речь не о том, что сами по себе народы этих стран находятся в шатком положении. Речь идет о том, что Запад планирует определенные спецоперации по подогреванию русофобии, антироссийских настроений. Самый последний пример – это Грузия, подобное происходило недавно в Молдове. Есть попытки усилить русофобские силы в Белоруссии, прежде всего в сфере образовании и СМИ, отчасти – в сфере культуры и религии.

Да, наверное, на этих фронтах нам стоит ждать очередных наступлений западных игроков. Кроме этого, в Центральной Азии стоит ожидать наступления радикальных околоисламских сил, которые сейчас усиливаются в Пакистане, Афганистане.

Москва, Мария Вяткина

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