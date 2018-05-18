В Госдуму внесена поправка в Конституцию РФ для пятого срока Путина

Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы поправку к Конституции России о сроках пребывания в должности президента РФ.

Информация об этом появилась в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента. Согласно этим сведениям, законопроект был зарегистрирован и направлен спикеру Госдумы в 12:31 мск пятницы, 18 мая. Поправки в Основной закон РФ предполагают, что одно и то же лицо не сможет занимать пост главы государства более трех сроков подряд. В настоящее время, по закону, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

Увеличение продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд необходимо ради сохранения «достигнутой социально-политической стабильности», говорится в пояснительной записке. «На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», – подчеркивают авторы законопроекта.

Как сообщал «Новый День», в апреле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит альтернативы действующему президенту РФ и не считает необходимым ограничивать его пребывание во главе государства двумя сроками. После этого чеченские парламентарии разработали поправку в Конституцию РФ, которая разрешает одному и тому же лицу занимать должность президента России три срока вместо двух подряд. Как подчеркивают ее авторы, данный законопроект «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее». 10 мая парламент Чечни единогласно принял решение внести в Госдуму поправку в Основной закон РФ.

Комментируя эту инициативу, в Кремле заявили, что пока не готовы к изменению Конституции РФ для возможности переизбрания нынешнего президента Владимира Путина на третий срок подряд в 2024 году. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот конституционный вопрос не на повестке дня президента. Представитель Кремля при этом напомнил, что «сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон» (цитата по РИА «Новости»).

Стоит отметить, что часть экспертного сообщества убеждена в том, что после 2024 года, когда истечет четвертый срок президента Путина, он все равно останется на вершине властного олимпа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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