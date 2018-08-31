Лукашенко пообещал разогнать чиновников-алкашей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнением чиновникам, которые злоупотребляют алкоголем. По мнению главы государства, пьяница не может быть хорошим руководителем.

Новые кадровые перестановки руководящего состава Лукашенко анонсировал сегодня, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента. «Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной, – отметил белорусский лидер. – Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично».

Лукашенко подчеркнул, что не контролирует личную жизнь чиновников, но что касается пьянки, то каждый должен знать свою меру. «Если вы это чувство теряете – вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают», – подчеркнул глава государства.

При этом президент предостерег тех, кто будет жаловаться на потерю портфеля. «А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. <...> Пьяница – это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться», – констатировал Лукашенко.

Белорусский лидер упомянул, что сам практически не пьет, и призвал не искать «некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли».

Ранее Лукашенко поменял состав правительства страны и назначил нового премьер-министра. По словам президента, кабмин проявлял «пофигическое отношение» к поручениям главы государства.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 31.08.18

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