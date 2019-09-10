СМИ: США вывезли из России супершпиона, который работал в Кремле

Россия и Вашингтон договорились об эксфильтрации американского шпиона, который был сотрудником администрации российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. МИД РФ назвал эту информацию бредом и паранойей, Дональд Трамп заявил, что ничего не знает, а Белый дом считает, что материал «ставит под угрозу жизни людей».

По данным телеканала, в 2017 году министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Глава российского МИДа тогда назвал американских собеседников «людьми дела», которые «хотят выстраивать прагматичные отношения и решать проблемы».

СМИ США тогда заподозрили Трампа в передаче секретной информации о запрещенной в России организации «Исламское государство». Данные якобы были получены разведслужбами Израиля и хранилась в тайне даже от ближайших союзников США по НАТО.

Из опасений, что российские власти могли получить и другую секретную информацию, было решено вывезти из РФ ценного осведомителя, который имел доступ к внутренней кухне Кремля и планам Владимира Путина. Предположительно, речь идет о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове. Он покинул Россию вместе с семьей в 2017 году, выехал в отпуск в Черногорию, а затем пропал, пишет «Коммерсант».

Российские следователи тогда возбудили уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК). Расследование несколько раз закрывалось и возобновлялось. Позже СКР и ФСБ выяснили, что чиновник и его близкие живы и проживают в иностранном государстве.

По данным издания, Смоленков и его супруга приобрели дом в штате Виргиния. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте The Washington Post, а также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых.

В МИД РФ назвали новость CNN в части встречи Лаврова и Трампа бредом. «Чистой воды паранойя», – сообщил источник «Коммерсанта» в министерстве. Вопрос о ценном агенте в МИД РФ переадресовали в ЦРУ. В свою очередь директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл отметила, что «предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными».

Сам Трамп удовлетворился ответом разведки и заявил, что не осведомлен об этом вопросе. «Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», – сказал американский лидер. В его администрации подчеркнули, что «сообщение CNN не просто неверное, оно потенциально ставит под угрозу жизни людей».

Что касается роли Олега Смоленкова в годы его службы в России, то мнения людей, знавших его лично, сильно отличаются. Одни говорят, что он не занимался содержательной работой, а значит, не мог сообщить что-либо ценное американским спецслужбам. Другие утверждают, что Смоленков работал с послом РФ в США Юрием Ушаковым, а по приезду в Россию пользовался доверием высокопоставленного чиновника, имеющего прямой доступ к Владимиру Путину, следовательно, он мог получать и передавать значимую информацию.

Москва, Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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