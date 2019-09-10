Шпиона США пытались вывезти из России не один раз

Спецслужбы США предпринимали не одну попытку, чтобы вывести из России своего агента. Об этом сообщает NYT. По данным издания, шпион предоставил информацию о «вмешательстве» Москвы в выборы американского президента.

Российского чиновника завербовали много лет назад, его «обрабатывали», пока он шел по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Агент стал наиболее ценным источником информации, когда США заподозрили Россию в планах вмешаться в президентские выборы в 2016 году, пишет NYT.

При этом шпион не был приближенным к Путину, но регулярно видел российского лидера и был в курсе решений администрации президента. В 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку достоверности данных, полученных от этого источника. Агенту предложили покинуть Россию, но он отказался из-за опасений за свою семью. Это укрепило подозрения ЦРУ в том, что их информатор может быть двойным агентом.

Ранее CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был вывезен американский шпион, который имел доступ к внутренней кухне Кремля и планам Владимира Путина. Предположительно, речь идет о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове. Он покинул Россию вместе с семьей в 2017 году, выехал в отпуск в Черногорию, а затем пропал. По данным СМИ, Смоленков работал на ЦРУ и переехал в США из-за опасений, что он может быть раскрыт.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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