Историю с американским шпионом в Кремле назвали «криминальным чтивом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, действительно работал в Кремле и был уволен несколько лет назад.

По словам Пескова, Смоленков занимал пост, который не относится к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Чиновник был уволен несколько лет назад внутренним распоряжением.

«Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр «Pulp Fiction» – «Криминального чтива»», – цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».

Ранее CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был вывезен американский шпион, который имел доступ к внутренней кухне Кремля и планам Владимира Путина. Предположительно, речь идет о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове. Он покинул Россию вместе с семьей в 2017 году, выехал в отпуск в Черногорию, а затем пропал. По данным СМИ, Смоленков работал на ЦРУ и переехал в США из-за опасений, что он может быть раскрыт.

Затем NYT написала, что агента завербовали несколько десятилетий назад и обрабатывали, пока он шел по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Этот шпион стал наиболее ценным источником информации, когда США заподозрили Россию в планах вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

«Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен», – заключил Песков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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