Работавший в Кремле шпион США мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Олег Смоленков, которого СМИ окрестили информатором ЦРУ, мог иметь доступ к информации, полученной от российских спецслужб. В настоящее время бывший чиновник проживает в США и отказывается от общения с журналистами. Тем временем, ЦРУ продолжает настаивать на том, что сообщения об американском шпионе, который был вывезен из России, ошибочные и ложные.

Грег Талли, проживающий рядом с домом Смоленкова в городе Стаффорд, штат Вирджиния, сообщил, что хозяева спешно покинули свое жилье, как только к ним приехал журналист. Увидев представителя СМИ, супруги вошли в свой дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах, рассказал сосед россиян РИА «Новости». Талли сам узнал о том, что проживающий в соседнем доме мужчина может быть информатором ЦРУ, от журналиста Daily Beast.

В свою очередь американские власти продолжают настаивать на том, что информация об осведомителе, который работал в Кремле, неверна. В частности, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В Центральном разведывательном управлении также назвали материалы об агенте, вышедшие в СМИ, некорректными, ошибочными и просто ложными, передает Fox News. «Сообщения о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти на основе чего-либо, кроме объективного анализа и сбора данных, является просто ложным, – заявила директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Брамелл. – Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу информатора привело неосторожное обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией».

Ранее Кремль признал, что Олег Смоленков работал в администрации российского президента, но был уволен несколько лет назад. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что чиновник занимал пост, который не относится к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей.

Несмотря на то, что Смоленков не имел доступа к государственным секретам, он мог получить «чувствительную» информацию, в том числе от спецслужб. Об этом сообщают «Ведомости» со слов источника в силовых структурах. Коллеги считали Смоленкова исполнительным чиновником и хвалили его.

По словам собеседника издания, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны. Вероятнее всего, у Смоленкова не было данных о «вмешательстве» России в выборы американского президента, однако он был ценен для ЦРУ как осведомитель, который говорил «то, что они жаждут услышать».

Накануне телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был вывезен американский шпион, который имел доступ к внутренней кухне Кремля и планам Владимира Путина. Предположительно, речь идет о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове. Он покинул Россию вместе с семьей в 2017 году, выехал в отпуск в Черногорию, а затем пропал. По данным СМИ, Смоленков работал на ЦРУ и переехал в США из-за опасений, что он может быть раскрыт. Затем NYT написала, что агента завербовали несколько десятилетий назад и обрабатывали, пока он шел по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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