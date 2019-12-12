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Четверг, 12 декабря 2019, 20:14 мск

Новости Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Гольдштейн представляет Еврейскую автономную область в Совете Федерации с 2015 года. Он также был депутатом Госдумы от «Единой России» V и VI созывов.

Ранее эксперты назвали Левинталя одним из главных кандидатов на отставку среди представителей губернаторского корпуса. В частности, аналитики «Минченко консалтинг», отмечали, что теперь уже бывший глава региона не смог реализовать значимого социально-экономического проекта. Левинталь руководил регионом с сентября 2015 года.

Ранее сегодня стало известно об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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