Праздник для народа, комфорт и «идеальная явка»: Кремль обозначил регионам задачи перед голосованием по Конституции

Кремль поставил властям регионов задачу создать праздничную атмосферу на участках для голосования по поправкам в Конституцию Россию, чтобы добиться высокой явки и получить «идеальный результат» – 70% голосов за изменения Основного закона. Такое поручение администрация президента РФ дала участникам семинара, посвященного предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на участников семинара. Мероприятие с участием вице-губернаторов по внутренней политике проходило с 13 по 15 февраля в Подмосковье.

Как пояснил один из участников семинара, «конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать». Собеседник издания уточнил, что под созданием атмосферы праздника имеется ввиду организация буфетов на участках для голосования, ярмарок, проведение различных культурных мероприятий и даже создание детских игровых комнат.

При этом региональным властям поручено подключиться к информационной кампании по разъяснению гражданам важности голосования. По словам источника издания, кремлевская администрация считает голосование «задачей, сопоставимой с выборами президента», и озабочена вероятностью низкой явки на него. На семинаре отмечалось, что если ничего не предпринимать, то явка составит 35-40%, рассказал участник мероприятия.

Другой собеседник издания признался, что у него сложилось ощущение, что в Кремле не видят угроз с точки зрения итогов голосования, но опасаются по поводу явки.

Также, по данным источников, региональным чиновникам назвали показатели, которые Кремль хотел бы видеть по итогам голосования. Речь идет о явке 60% и результате «за» 70%. По словам одного из участников семинара, показатели назывались «идеальными», а в целом регионы ориентировали на явку 50-55%.

Стоит отметить, что явка по итогам Всенародного голосования по Конституции России 12 декабря 1993 года составила 54,8%, «за» проголосовали 58,4%.

Среди задач, поставленных вице-губернаторами, также значится максимальное облегчение процесса голосования. По словам участника семинара, граждане должны иметь возможность проголосовать на вокзалах, в аэропортах и на дому.

Чиновники на местах получат детальные планы по проведению информационной кампании среди «всех социальных слоев и групп» в марте, а пока регионам поручено провести проверку всех имеющихся в их распоряжении ресурсов и определить, чего не хватает, рассказал источник издания.

Добавим, что точная дата голосования по поправкам в Конституцию пока не называется. По сведениям, оно может состояться 22 или 29 апреля.

Напомним, в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – процессом организации голосования займется Центризбирком.

Днем ранее глава государства высказался за продление срока рассмотрения поправок в Госдуме: «Второе чтение законопроекта о конституционной реформе можно и отложить».

Думский комитет по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить срок внесения поправок в президентский законопроект о поправках в Конституцию до 2 марта. Ожидается, что Совет Думы рассмотрит продление срока подачи поправок 17 февраля.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 17.02.20

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