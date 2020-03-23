Голосование по поправкам в Конституцию могут отложить из-за коронавируса

Всероссийский референдум по поправкам в Конституцию, который был назначен на 22 апреля, может быть перенесен на июнь из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России. Один из собеседников издания предположил, что на апрель может прийтись пик эпидемии COVID-19, а затем она пойдет на спад.

По сведениям источников издания, политическое решение о переносе всероссийского голосования уже принято, но окончательно новая дата еще не утверждена. Новую дату, исходя из графика подготовки к голосованию, официально могут объявить до 25 марта, отмечают источники. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков между тем заявил изданию, что решений о переносе голосования пока не принималось.

О вероятном переносе даты голосования по изменению Конституции также пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, Центризбирком попросил региональные власти приостановить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании из-за неопределенной ситуации с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии коронавируса. Региональным комиссиям выданы рекомендации отложить подомовой обход граждан с целью информирования о голосовании, не спешить с открытием пунктов приема заявлений на досрочное и надомное голосование и не публиковать агитационные ролики, представленные в пятницу, 20 марта. Как отмечает издание, в ряде регионов подтвердили получение рекомендации из Центральной избирательной комиссии. Речь идет о голосовом сообщении начальника управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Ольги Кузнецовой с просьбой «до понедельника замереть», «ничего не печатать и не вешать» до появления определенности «в понедельник-вторник».

Как сообщал «Новый День», президент РФ 17 марта подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом глава государства допустил перенос голосования, если этого потребует эпидемиологическая обстановка.

Перенос даты голосования не исключила и глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, оно может состояться не 22 апреля, а позже в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

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