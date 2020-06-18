Верховный суд не принял второй иск к Путину против голосования по Конституции

Верховный суд России не принял второй административный иск, оспаривающий указ президента о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Исковое заявление возвращено в канцелярию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Истцом выступает Геннадий Рудяк, ответчиком был заявлен президент РФ.

Надо отметить, что 10 июня Верховный суд отказал в принятии аналогичного иска от Виктора Мещеринова.

Накануне похожий иск подали в ВС РФ депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. По мнению истцов, проводить голосование в условиях распространения коронавируса – преступление. Ступин сегодня сообщил, что ответ от Верховного суда им еще не приходил.

Всероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но его отложили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Новой датой голосования по Конституции президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

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