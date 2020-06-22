«Потом будет всё то же, люди должны свыкнуться с этим»: сенатор Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Поправка в Конституцию, обнуляющая президентские сроки Владимира Путина и позволяющая ему баллотироваться вновь, нужна для стабилизации политической системы. Такое заявление сделал глава комитета по конституционному законодательству Совфеда, сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Андрей Клишас в интервью РБК. Сенатор полагает, что эта поправка призвана отвлечь внимание чиновников от вопроса трансфера власти.

По его словам, чтобы система управления в стране работала, «политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере, <…> перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее».

Более того, как отметил Клишас, чиновники «в некотором смысле должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет всё то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат поправки в Конституцию».

Сенатор при этом указал, что одна из российских проблем – излишне персонифицированная власть в стране. По его словам, многие граждане думают, что можно принимать любые законы и переписывать Конституцию, однако с уходом Владимира Путина «все будет переделано». Клишас отметил, что поправки в Основной закон решено было внести, чтобы бороться с персонификацией власти. «Таким образом президент делает политическую систему более устойчивой», – считает он. Клишас подчеркнул, что политическая система России не должна сильно зависеть от конкретной личности, которая является президентом.

Как сообщал «Новый День», в марте депутат Госдумы Валентина Терешкова инициировала поправку в Основной закон РФ, предусматривающую обнуление президентских сроков действующего главы государства. 14 марта Владимир Путин подписал соответствующий закон, а 16 марта Конституционный суд признал данную поправку законной.

Накануне Путин допустил, что будет баллотироваться на должность президента на новый срок в том случае, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его отложили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Новой датой голосования глава государства назначил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.06.20

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