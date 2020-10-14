NYT назвала российских чиновников из санкционного списка ЕС по Навальному

Газета The New York Times перечислила имена российских высокопоставленных чиновников, которые могут попасть под санкции Евросоюза в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального

По сведениям издания, в список вошли первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, как пишет газета, санкции будут введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок».

Предполагается, что фигурантам «черного списка» запретят въезд в ЕС, также им грозит заморозка активов. Ожидается, что санкционный список будет опубликован утром 15 октября в официальном журнале ЕС.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит зеркально на санкции в связи с инцидентом с Навальным.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 12 октября, министры иностранных дел всех стран Евросоюза поддержали введение санкций в отношении физических или юридических лиц, которые могут нести ответственность за предполагаемое отравление Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

На прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, и которое не значится в списках запрещенных ОЗХО. Сам Навальный утверждает, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. В России эти заявления опровергают.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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