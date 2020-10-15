«Где логика? Ее абсолютно нет»: Кремль ответил на санкции ЕС из-за Навального

В Кремле отреагировали на введенные Евросоюзом санкции против российских чиновников в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, назвав это «сознательным недружественным шагом в отношении России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в решении ЕС отсутствует какая-либо логика. По его словам, в Кремле сожалеют, что Брюссель поставил отношения с Москвой в зависимость от ситуации с Навальным.

«В целом решение поставить отношения между ЕС и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»), добавив, что ЕС своим решением нанес вред отношениям с Россией.

По словам пресс-атташе Кремля, печальная сторона вопроса в том, что «абсолютно никакая логика» подобного решения не просматривается, и это является «отягчающим обстоятельством» подобного решения Брюсселя.

Песков добавил, что Москва «проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами». По его словам, последует тот ответ, который будет «наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС по Навальному.

Ранее в четверг, 15 октября, Евросоюз опубликовал санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального. В него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминисты обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции введены в отношении одной российской организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В западных СМИ этот институт называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок».

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов, а также запрет на осуществление финансовых операций.

Вслед за ЕС антироссийские санкции из-за произошедшего с Навальным ввела Великобритания. Санкционный список Лондона совпадает с опубликованным ранее списком ЕС.

За день до вступления санкций в силу The New York Times назвала имена российских чиновников, вошедших в «черный список».

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 12 октября, министры иностранных дел всех стран Евросоюза поддержали введение санкций в отношении физических или юридических лиц, которые могут нести ответственность за предполагаемое отравление Навального.

Политику стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

На прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, однако оно не входит в список запрещенных ОЗХО. Сам Навальный уверяет, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. В России данные заявления опровергают, называя их бездоказательными.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.10.20

Украина и Грузия стали государствами «нетрадиционной ориентации». / «Когда настанет время, все будет официально объявлено»: посол России в Сербии подтвердил планы Путина посетить Белград. / Цуканов поставил в пример проигравшим кандидатам ветерана КПРФ: «Кто хочет, тот добьется». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»