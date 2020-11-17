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Вторник, 17 ноября 2020, 17:47 мск

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В Совфеде выступили за введение в закон о выборах понятия «кандидат-иноагент»

Фото: council.gov.ru

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России предложила ввести в избирательное законодательство понятие «кандидат, выполняющий функции иностранного агента». Об этом сообщил на заседании председатель комиссии Андрей Климов.

Кроме того, комиссия предложила определить «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».

По словам сенатора, это необходимо для того, чтобы у избирателей было полное представление о том, в чьих интересах может действовать тот или иной кандидат.

Климов добавил, что комиссия Совфеда предлагает «уточнить признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации» (цитата по ТАСС). В их число следует включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности России, отметил сенатор. Эта деятельность должна финансироваться из-за рубежа, в том числе через посредников, пояснил он.

Комиссия Совфеда также предлагает запретить людям, признанным «иноагентами» занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Кроме того, члены комиссии предложили приравнять к иностранным агентам любые некоммерческие организации, работающие в России без государственной регистрации, если они при осуществлении политической деятельности получают иностранное финансирование.

В Совфеде также инициировали введение уголовной ответственности для признанных иностранными агентами граждан и организаций, ранее привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий признавать граждан РФ иностранными агентами.

Москва, Наталья Петрова

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