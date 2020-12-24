«Санкции уже подготовлены»: Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального

США подготовили санкции в отношении России в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника. По их данным, перечень ограничительных мер уже разработан, но пока не получил полного одобрения американского правительства, включая президента Дональда Трампа.

Введение санкций требует полного утверждения со стороны всех федеральных органов государственной власти США, включая подпись действующего президента, указывает телеканал. CNN при этом отмечает, что Трамп до сих пор не обвинял Россию в отравлении Навального и пытался приуменьшить предполагаемую ответственность России за недавнюю массовую кибератаку на правительственные учреждения и частные компании. Госсекретарь Майк Помпео заявлял в сентябре о «существенной вероятности» того, что за отравлением скандального политика стоят российские власти, напоминает телеканал.

Ранее сегодня Госдепартамент США обвинил ФСБ России в отравлении Навального. Об этом говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства, полученном CNN после неоднократных запросов после публикации расследования об отравлении российского оппозиционера.

Представитель Госдепа заявил, что «Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить господина Навального». «Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению г-на Навального, кроме участия и ответственности российского правительства», – сказал представитель и обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством создания теорий заговора о Навальном.

«Россия выдвинула множество, часто противоречивых теорий заговора. Давайте внесем проясним: такого рода теории заговора – не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило», – сказал представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты полностью уверены в выводах ОЗХО, которые подтвердили более ранние результаты немецких, французских и шведских лабораторий о том, что г-н Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок».

Оппозиционному политику стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Навального с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

В октябре Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, однако оно не входит в список запрещенных ОЗХО. Сам Навальный уверяет, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. В России заявления об отравлении скандального политика на территории России отвергли, назвав их бездоказательными.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится о группе сотрудников ФСБ, связанных с разработкой химических отравляющих веществ, которые на протяжении нескольких лет следили за Навальным и тайно сопровождали его в поездках по стране. Расследователи утверждают, что после того, как оппозиционер впал в кому и был госпитализирован в Омске, агенты спецслужбы пытались уничтожить следы отравления.

На большой пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин признал, что «за Навальным присматривали» сотрудники ФСБ. Что касается обвинений в отравлении оппозиционера, глава государства заявил следующее: «Кому он нужен? Если бы хотели [убить], довели бы до конца».

21 декабря Навальный разместил на YouTube-канале разговор с «сотрудником ФСБ», который, как утверждает политик, занимался его «отравлением». В Центре общественных связей ФСБ данный видеоролик сочли подделкой и провокацией, направленной на дискредитацию Федеральной службы безопасности.

Вашингтон, Наталья Петрова

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