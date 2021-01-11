«Рассчитываю на наращивание связей двух стран»: Путин поздравил Жапарова с победой на выборах главы Киргизии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову по случаю его победы на президентских выборах в Киргизии. Досрочные выборы главы государства прошли в воскресенье, 10 января. По данным ЦИК республики, Жапаров по результатам ручного подсчета более 81% протоколов получил 84,11% голосов. Явка составила 39,75%. Всего за пост президента Киргизии боролись 17 кандидатов.

Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, заявил, что рассчитывает, что деятельность Жапарова во главе Киргизии «будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей». Президент РФ в связи с этим отметил, что отношения между Россией и Киргизией «носят характер стратегического партнерства и союзничества». Обеими странами «накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и ШОС», – подчеркнул Путин.

По словам главы российского государства, наращивание двусторонних связей, «отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе».

Оппозиционер Садыр Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года на фоне массовых протестов против результатов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Сторонники оппозиции освободили Жапарова из колонии, после чего тот получил пост премьер-министра страны. 20 октября Верховный суд Киргизии вынес оправдательный приговор Жапарову по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Данный вердикт принят в связи с «отсутствием состава преступления». Уголовное дело было возбуждено в октябре 2012 года после митинга оппозиции на центральной площади в Бишкеке. В ходе протестной акции демонстранты попытались ворваться в здание парламента.

После отставки президента Сооронбая Жээнбекова Жапаров исполнял обязанности президента Киргизии, но в ноябре сложил полномочия и.о. главы государства и приостановил полномочия премьер-министра, чтобы участвовать в президентских выборах. Во время пресс-конференции после выборов главы республики Жапаров заявил, что Россия была и останется главным стратегическим партнером Киргизии.

Добавим, что вместе с досрочными президентскими выборами в Киргизии накануне прошел референдум о форме правления. 81% избирателей отдали голоса за президентскую форму правления в республике, 10,94% выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали против обеих форм правления.

Москва, Наталья Петрова

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