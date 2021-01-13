Избранный президент Киргизии пообещал сохранить официальный статус русского языка в стране

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык наряду с киргизским останется официальным в стране.

«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус», – заявил политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Жапаров при этом назвал Россию главным союзником и партнером Киргизии. По его словам, Бишкек будет продолжать эту линию.

Ранее член конституционного совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев выступил с предложением лишить русский язык статуса официального, поскольку жители страны «привыкли к нему и сидят с ним, как привязанная собака». Он полагает, что в Конституции нужно «оставить государственным языком только кыргызский язык», а остальные языки «развивать другими законами».

Конституционное совещание Киргизии отвергло эту инициативу.

Досрочные президентские выборы в республике состоялись 10 января. В тот же день прошел референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране – президентскую или парламентскую. За Жапарова проголосовали более 84% избирателей. Президентской форме правления отдал предпочтение 81% избирателей.

Бишкек, Наталья Петрова

Бишкек. Другие новости 13.01.21

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