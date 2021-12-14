Думский комитет по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента одобрить в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение – поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», – цитирует парламентария «Интерфакс».

Рассмотрение правительственного законопроекта Госдумой намечено на 16 декабря.

Накануне думские фракции обсудили документ с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По итогам дискуссии во фракции «Единой России» заявили о поддержке законопроекта. Против будут голосовать депутаты от КПРФ, «Справедливой России – За правду». Кроме того, законопроект не поддержали во фракции ЛДПР. «Новые люди» пока не определились с позицией.

Законопроект о введении QR-кодов на железнодорожном и авиационном транспорте снят с рассмотрения Госдумы. Документ отправят на доработку.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах и на транспорте. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно поправкам, до 1 февраля при отсутствии QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом от вакцинации. Рассмотрение обоих законопроектов о QR-кодах ранее планировалось на 16 декабря. Правительственные инициативы вызвали большой общественный резонанс, во многих регионах прошли акции протеста.

Москва, Наталья Петрова

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