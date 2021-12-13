КПРФ, ЛДПР и «эсеры» отказались поддержать законопроект о QR-кодах

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме отказались поддержать правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. В «Единой России» заявили, что одобрят документ при условии его глубокой доработки.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов будет голосовать против QR-кодов, и вице-премьер Татьяна Голикова не переубедит компартию в обратном.

«Позиция КПРФ однозначна – мы против введения QR-кодов, нарушающих шесть статей Конституции РФ», – сказал он по результатам встречи фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой. Зюганов отметил, что фракция КПРФ, «левопатриотические силы и партии провели огромную работу, связанную с изучением проблемы коронавируса и QR-кодов и приняли решение не поддерживать этот закон». «Причин довольно много», – добавил он. Зюганов также сообщил, что на встрече с представителями правительства были обнародованы результаты опроса, проведенного коммунистами по вопросу QR-кодов. «250 тыс. подписей граждан, которые требуют тщательным образом учесть их просьбы и предложения: они не поддерживают такого рода решения», – подчеркнул политик (цитата по dumatv.ru).

Против законопроекта о QR-кодах выступила и думская фракция либерал-демократов. «Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах», – написал лидер партии Владимир Жириновский в своем телеграм-канале. Какой-либо аргументации он не привел.

Ранее сегодня лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что «эсеры» не поддержат правительственные инициативы о QR-кодах, и предложил снять с рассмотрения второй законопроект о системе QR-кодов в общественных местах. «Мы будем голосовать против», – сказал он. По его мнению, подобные инициативы кабмина не смогут остановить распространение коронавирусной инфекции.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Он пояснил, что решение было принято в результате «диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Что касается позиции «Единой России», лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев заявил, что ЕР поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении «при условии глубокой доработки». «Ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами», – сказал руководитель думской фракции «Единой России» по итогам встречи с Татьяной Голиковой.

Напомним, в ноябре правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно поправкам, до 1 февраля при отсутствии QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом от вакцинации. Рассмотрение обоих законопроектов о QR-кодах ранее планировалось на 16 декабря. Правительственные инициативы вызвали большой общественный резонанс, во многих регионах прошли акции протеста.

Москва, Наталья Петрова

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