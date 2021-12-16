Законопроект о QR-кодах в общественных местах прошел первое чтение в Госдуме

Госдума одобрила в первом чтении резонансный правительственный законопроект о доступе в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом. Поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» поддержали 329 депутатов, против проголосовали 87 парламентариев – представители думских фракций КПРФ и «Справедливая Россия – За правду», один воздержался.

Законопроект представляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также в заседании принимали участие глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее документ поддержали все комитеты Госдумы, работавшие над ним.

Согласно законопроекту, для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли потребуется предъявление QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание либо медотвод от вакцинации. Эта мера не коснется аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Показывать QR-код нужно будет вместе с паспортом контролерам на входе. Для военнослужащих и приравненных к ним лицам будет предусмотрен отдельный порядок получения ковид-сертификатов.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у людей с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они будут необходимы, будут принимать региональные власти. В случае принятия закона, его нормы, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года.

Надо отметить, что вместе с законопроектом Госдума утвердила постановление, рекомендующее правительству проработать вопросы применения закона ко второму чтению, намеченному на январь.

Ранее Голикова сообщила, что ковид-сертификаты будут выдавать гражданам с антителами к коронавирусу. Соответствующие документы со сроком действия один год смогут оформить те, кто сдал положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года, но не обратился к врачу, но при этом имеет антитела к Covid-19. На полгода будут выдавать сертификаты тем, кто не сдавал ПЦР-тесты, но предполагает, что переболели, и сдали положительные тесты на антитела, уточнила вице-премьер. Она также сообщила, что россияне, привитые за рубежом иностранными вакцинами или «Спутником V», смогут получить сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела. Как отметила Голикова, кабмин уже готовит необходимые нормативные акты.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте. Правительственные инициативы вызвали большой общественный резонанс, во многих регионах прошли акции протеста. По мнению критиков законопроектов, эти инициативы нарушают права россиян.

Добавим, ранее Госдума отложила рассмотрение законопроекта о QR-кодов на транспорте в связи с необходимостью его доработки.

Москва, Наталья Петрова

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