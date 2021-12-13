Ковид-сертификат смогут получить переболевшие неофициально и привитые зарубежными вакцинами

Гражданам с антителами к коронавирусу будут выдавать ковид-сертификаты. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме, на котором рассматриваются законопроекты о QR-кодах.

Ковид-сертификаты со сроком действия один год смогут оформить те, кто сдал положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года, но не обратился к врачам, но при этом имеет антитела к Covid-19. На полгода будут выдавать сертификаты тем, кто не сдавал ПЦР-тесты, но предполагает, что переболели, и сдали положительные тесты на антитела.

«Мы предполагаем решение из двух частей. Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января и им не был поставлен диагноз, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат да или нет. Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год», – рассказала Голикова, чьим слова приводятся в телеграм-канале ЕР. Людям, «которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги», – добавила она, отметив, что «им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода».

Вице-премьер также сообщила, что по поручению президента РФ «завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе».

Голикова также сообщила, что россияне, привитые за рубежом иностранными вакцинами или «Спутником V», смогут получить сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела.

Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств в будущем смогут получить QR-код о вакцинации от коронавируса через портал «Госуслуги», но в случае принятия федерального законопроекта о QR-кодах это будет прописано в отдельной поправке, добавила вице-премьер. «Коллеги-силовики считают, что им также на Госуслугах» стоит выдавать соответствующие документы, но будет несколько иное технологическое решение этой задачи», – отметила Голикова.

И, наконец, граждан с медотводом от вакцинации будут пускать в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Сертификат таких граждан будет активен в случае, если при посещении мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР тесте», – сказала она, добавив, что правительство РФ в декабре представит перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса и разошлет в регионы.

На прошлой неделе председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител к коронавирусу и разрешить посещение общественных мест по отрицательному ПЦР-тесту при введении системы QR-кодов. Он отметил, что граждан с антителами, не вакцинированных от Covid-19, в России, «похоже, миллионы» и «было правильно выдавать этим людям код как переболевшим».

Ранее власти Чувашии анонсировали скорое введение региональной системы QR-кодов для граждан, имеющих высокий титр антител к коронавирусу. Соответствующие сертификаты будут действовать только на территории республики. Сейчас это нововведение тестируется.

Москва, Наталья Петрова

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